Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

De transfermarkt in België bleef ook dit jaar een weekje langer open dan in de meeste andere grotere competities. Een voordeel - maar niet elk team maakt er gebruik van. En er zijn ook wel een paar kanttekeningen te zetten.

Het werd nog een leuke laatste dag op de transfermarkt. Onder meer Anderlecht, Gent en Westerlo deden nog heel wat zaakjes, Club Brugge deed dat - zoals steeds, en ook min of meer bewust - absoluut niet.

De transfermarkt sloot ook dit jaar een weekje later dan in vele andere topcompetities, die op 1 januari al sloten. Volgens Lorin Parys van de Pro League heeft dat te maken met de antiwitwaswetgeving waar België aan onderhevig is.

Antiwitwasregeling als oorzaak?

Daardoor zouden transfers langer duren om af te handelen. “Dat papierwerk is hetzelfde op 21 juli als op 31 augustus, hè”, vindt Gyorgy Csepregi, technisch directeur van OH Leuven in Het Nieuwsblad.

“Voor mij slaat dat argument nergens op. We kennen de regelgeving ondertussen wel. Spelersmakelaars ook. Wie een beetje bezig is met zijn werk, heeft dat in enkele uren, of toch zeker een dag afgehandeld. Het is een kwestie van voorbereid te zijn.”

Geen voordeel dat Belgische transfermarkt langer open is

En hij gaat verder: "Het is geen voordeel dat wij langer open zijn. Integendeel, voor clubs is het zelfs een argument om spelers langer te houden. ‘Jullie zijn toch nog open tot 8 september. Waar maken jullie zich druk in?’ We wilden Lukasz Lakomy bijvoorbeeld al vroeger van Young Boys."

"Ja, wij hebben die laatste week nog twee jongens gehaald, Sory Kaba en Teklab, maar als ik gewild had, hadden we hen twee weken vroeger kunnen hebben. In België zijn genoeg bekwame sportief directeurs wier huiswerk tegen 1 september kan af zijn."