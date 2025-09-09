Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"

Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op"
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 498

De transfermarkt in België bleef ook dit jaar een weekje langer open dan in de meeste andere grotere competities. Een voordeel - maar niet elk team maakt er gebruik van. En er zijn ook wel een paar kanttekeningen te zetten.

Het werd nog een leuke laatste dag op de transfermarkt. Onder meer Anderlecht, Gent en Westerlo deden nog heel wat zaakjes, Club Brugge deed dat - zoals steeds, en ook min of meer bewust - absoluut niet.

De transfermarkt sloot ook dit jaar een weekje later dan in vele andere topcompetities, die op 1 januari al sloten. Volgens Lorin Parys van de Pro League heeft dat te maken met de antiwitwaswetgeving waar België aan onderhevig is.

Antiwitwasregeling als oorzaak?

Daardoor zouden transfers langer duren om af te handelen. “Dat papierwerk is hetzelfde op 21 juli als op 31 augustus, hè”, vindt Gyorgy Csepregi, technisch directeur van OH Leuven in Het Nieuwsblad.

“Voor mij slaat dat argument nergens op. We kennen de regelgeving ondertussen wel. Spelersmakelaars ook. Wie een beetje bezig is met zijn werk, heeft dat in enkele uren, of toch zeker een dag afgehandeld. Het is een kwestie van voorbereid te zijn.”

Geen voordeel dat Belgische transfermarkt langer open is

En hij gaat verder: "Het is geen voordeel dat wij langer open zijn. Integendeel, voor clubs is het zelfs een argument om spelers langer te houden. ‘Jullie zijn toch nog open tot 8 september. Waar maken jullie zich druk in?’ We wilden Lukasz Lakomy bijvoorbeeld al vroeger van Young Boys."

"Ja, wij hebben die laatste week nog twee jongens gehaald, Sory Kaba en Teklab, maar als ik gewild had, hadden we hen twee weken vroeger kunnen hebben. In België zijn genoeg bekwame sportief directeurs wier huiswerk tegen 1 september kan af zijn."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven

Meer nieuws

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

'KVC Westerlo heeft eerste wintertransfer nu al op het oog met Deense alleskunner'

23:40
Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

Erik Lambrechts getuige van spektakel: Belgische ref ziet Ronaldo en co ontsnappen

23:00
Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

Roméo Lavia ziet eindelijk het licht aan het eind van de tunnel

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/09: Lukanic - Simic - Benfriha - Slegers - Singhateh - Sels - Postecoglou

21:20
"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

"Sterk, doelgericht en met een bewezen track record": OH Leuven klopt zich op de borst

17:10
Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or

22:00
4
'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

'Racing Genk laat jonge middenvelder zijn contract ontbinden'

21:20
Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken

20:52
3
Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

Peter Vandenbempt ziet grote verandering: "Wat een verschil toch met die mokkende De Bruyne een jaar geleden"

21:40
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt

20:40
6
Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

Rob Schoofs is eerlijk: "Dat is het enige wat ik jammer vind aan mijn periode in Mechelen"

19:40
Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck blijft zich vragen stellen bij de Rode Duivels

20:20
3
België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap

20:02
1
KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen

19:00
3
Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

Hoe Club Brugge het record van Jashari nog zal verbeteren: achter stugge houding zit een berekende strategie

18:40
6
OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

OH Leuven laat voormalig Standard-talent naar CPL vertrekken

19:20
Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

Internationaal bedrijf vindt na failliet Deinze opnieuw het 'voetbalgeluk' bij buur Zulte Waregem

18:10
Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

Nu zijn er al 18 bekend: een nieuw land kwalificeert zich voor het WK 2026

18:20
OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

OFFICIEEL: Patro Eisden kaapt middenvelder weg bij JPL-club

18:00
1
📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

📷Standard krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg

17:00
OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

17:41
4
OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

OFFICIEEL: SK Beveren heeft vervanger beet voor Mathis Servais

17:20
Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

Niet Loïs Openda: Frank Raes zegt wie de grootste verliezer is bij de Rode Duivels na interlandperiode

16:30
Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

Beerschot greep naast nieuwe spits: dit is de echte reden

16:00
13
OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

OFFICIEEL: Andi Zeqiri heeft nieuw opvallend avontuur beet

15:00
OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

OFFICIEEL: Matz Sels heeft nieuwe coach bij Nottingham Forest

15:30
Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

Dan toch maar die contractverlenging? Hoe Mario Stroeykens het probleem van Anderlecht kan oplossen

14:40
19
DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

DONE DEAL: Ambitieuze tweedeklasser komt nog met last-minute transfer van polyvalente spelmaker

15:15
1
OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

OFFICIEEL: 18-jarige verdediger tekent voor vijf seizoenen bij Genk

14:20
🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

🎥 De magie van de Beker: spelers van amateurclub gaan uit hun dak na loting

14:00
Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

Italië zorgt voor thriller van formaat met negen (!) doelpunten

13:30
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet: voormalige bondscoach volgt José Mourinho op

13:00
1
Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

Norman Bassette kon naar Anderlecht deze zomer: "Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht"

12:40
7
Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

Wat één jaar bij een echte topclub kan doen: Zeno Debast wordt door halve Premier League in het oog gehouden

11:40
5
Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"

Frank Raes heeft toch wat medelijden met Hans Vanaken: "Hij werd weer het kind van de rekening"

12:00
15
Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde

Lokeren haalt 24-jarige binnen die ooit als toptalent bestempeld werd en naar Chelsea verhuisde

12:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 12/09 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 13/09 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Meut Meut over Peter Vandenbempt spaart Rode Duivel niet: "Hij is de verliezer van dit tweeluik" 1872 1872 over België - Liechtenstein straks op Sclessin? Burgemeester van Luik komt met duidelijke boodschap Arthur Shelby Arthur Shelby over Foket, Ashimeru, Flips, Rits... Anderlecht krijgt ze om deze redenen aan de straatstenen niet kwijt JHH JHH over Westerlo laat ook Sinan Bolat nog vertrekken: medische testen al aan de gang in Turkije Arthur Shelby Arthur Shelby over "Een hate game!" - Loting Croky Cup doet gemoederen al hoog oplaaien in Mechelen en Lier Arthur Shelby Arthur Shelby over Technisch Directeur OH Leuven is streng: "Dat argument slaat nergens op" TatstOn TatstOn over Real Madrid verrast met opvallende beslissing rond de Ballon d'Or Lommelaar Lommelaar over KRC Genk komt met verrassend nieuws over Luca Oyen TatstOn TatstOn over Politicus werd toegang tot match Rode Duivels ontzegd omwille van... boodschap op t-shirt Jasperd Jasperd over Dan toch nog een onmiddellijk vertrek bij Anderlecht? Paars-wit kan plots meer dan 10 miljoen euro opstrijken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved