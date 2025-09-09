Vanhaezebrouck kritisch voor verrassende Rode Duivel: "Hij kan beter doen"

Na de dubbele 6-0 zeges van de Rode Duivels tegen Liechtenstein en Kazachstan klinkt er toch nog kritiek vanuit analistenhoek. Hein Vanhaezebrouck zag wel veel positieve punten, maar niet iedereen keerde volgens hem met een goed gevoel terug uit deze interlands.

Er waren er twee waarvan meer verwacht mocht worden. “Alleen Trossard en Openda keren niet terug met een goed gevoel”, stelt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Trossard speelde bescheiden en miste présence, zeker in vergelijking met Saelemaekers die gretig inviel. Zijn moeilijke periode bij Arsenal weegt duidelijk door.”

Dat Trossard na de ruime overwinning in Liechtenstein in de basis mocht starten, vond Vanhaezebrouck verdedigbaar. “Garcia’s keuzes waren logisch op posities waar we luxe hebben. Alleen had Openda volgens mij niet in de basis moeten staan. De Ketelaere is in dat soort matchen een betere optie als vervanger van Lukaku.”

De analist zag wel positieve elementen bij Timothy Castagne, die Thomas Meunier verving. “Castagne deed het in de eerste helft geweldig goed. Met Raskin in plaats van Vanaken koos Garcia voor iets meer defensieve zekerheid, maar dat was in zo’n match eigenlijk niet nodig.”

Geen goalgetter

Over De Ketelaere was Vanhaezebrouck gematigd positief. Nochtans vonden wij hem een heel goeie match spelen. “Hij kan beter doen, maar hij bewees dat hij als vrije negen veel kan betekenen. Hij beweegt, verdedigt mee en kan zich goed laten vallen met een man in de rug. Alleen is de vraag of hij dat ook tegen toplanden als Frankrijk of Italië kan brengen.”

Toch ziet Vanhaezebrouck nog werkpunten voor de jonge spits. “Op voorzetten merk je dat hij geen pure goalgetter is. Daar kan hij scherper zijn. We moeten hem zeker niet ophemelen, maar dit was wel een stap in de goede richting.”