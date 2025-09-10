Liet Olivier Renard een enorme opportuniteit schieten? 'Deze Rode Duivel werd afgelopen zomer aangeboden bij Anderlecht'

Olivier Renard krijgt de volle laag van de aanhang van RSC Anderlecht voor de afgelopen zomermercato. Heeft paars-wit tussendoor een absolute toptransfer laten liggen?

We keren even terug naar zondagavond. Floris Geerts was bij VTM commentator van dienst tijdens België - Liechtenstein. Plots kwam de voetbaljournalist met een héél opvallend weetje op de proppen.

Geerts liet weten dat RSC Anderlecht afgelopen transferperiode de kans kreeg om Charles Vanhoutte naar het Astridpark te halen. Olivier Renard ging echter niet in op de opportuniteit.

Een feit of een zwak moment van de geruchtenmolen? De transfer van Vanhoutte van Union SG naar Anderlecht zou op z'n minst héél opvallend geweest zijn.

Vanhoutte koos uiteindelijk voor een transfer naar Frankrijk. OGC Nice legde zes miljoen euro op tafel om het jeugdproduct van Cercle Brugge naar Zuid-Frankrijk te halen.

Liet Anderlecht dé kans liggen om de éénvoudig Rode Duivel naar het Lotto Park te halen? De vraag stellen is ze in dit geval niét beantwoorden. Maar we wilden jullie dit gerucht niet onthouden.