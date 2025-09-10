Maakt Youri Tielemans opnieuw een toptransfer? Spaanse topper bereidt bod voor

Atlético Madrid kijkt al vooruit naar de wintermercato en wil zijn middenveld versterken. De Spaanse topclub ziet Youri Tielemans als ideaal profiel om het spel op het middenveld nieuw leven in te blazen.

De aanvoerder van de Rode Duivels staat nog onder contract bij Aston Villa tot 2027 en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van bijna 38 miljoen euro. Atlético zou bereid zijn een bod van 35 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonussen uit te brengen in januari 2026.

Tielemans brengt zowel kracht als spelintelligentie mee. Zijn ervaring op internationaal niveau maakt hem interessant voor Diego Simeone, die op zoek is naar een middenvelder die het team direct kan versterken.

Heeft hij daar wel zin in?

De club wil deze keer geen experiment zoals bij Axel Witsel. Witsel werd in Madrid uit positie gehaald en als centrale verdediger ingezet, wat niet het gewenste resultaat opleverde. Tielemans zou volledig op zijn natuurlijke positie spelen.

Een overstap naar Atlético zou Tielemans de kans geven om in een van de meest competitieve competities van Europa uit te blinken. Het versterkt ook de kern van een team dat ambitieus blijft in La Liga en op Europees niveau.

Voor Aston Villa betekent een transfer van hun aanvoerder een belangrijke inkomensboost. De vraag blijft of de Premier League-club zal ingaan op het voorstel, gezien Tielemans nog een contract voor meerdere jaren heeft.