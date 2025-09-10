Niet alleen Stroeykens en Verschaeren dreigen gratis te vertrekken: 'Ook Coosemans wacht al héél lang op nieuw voorstel'

De mercato van RSC Anderlecht zit er (bijna) op. Olivier Renard kan zich gaan bezighouden met de contracten van de huidige kern. Hoe zit het met de overeenkomst van Colin Coosemans?

De transfermarkt in België sloot afgelopen maandag de deuren. Op inkomend vlak is het werk voor Olivier Renard voorbij. Maar dat wil niet zeggen dat de sportief directeur van RSC Anderlecht op vakantie kan. Enkele buitenlandse markten zijn nog open.

Met de enorme kern van paars-wit is elke uitgaande transfer - of toch bijna elke uitgaande transfer - welgekomen. Maar dat is niet alles. Ook de huidige kern heeft aandacht nodig.

Welke contracten hebben alle aandacht van Olivier Renard nodig?

Renard gaat de komende dagen en weken alsnog proberen om het contract van Mario Stroeykens te verlengen. Anderlecht wil vermijden dat het jeugdproduct komende zomer gratis zal vertrekken.

Maar ook met Colin Coosemans staan gesprekken gepland. Het contract van de doelman loopt op het einde van het seizoen eveneens af.

Krijgt Colin Coosemans een contractverlenging?

Het Laatste Nieuws weet dat er al gepraat is, maar dat de gesprekken allesbehalve opschieten. Coosemans verwacht een nieuw én degelijk contractvoorstel.

Renard moet ook die knoop snel ontwarren. Gaat Anderlecht de komende seizoenen door met Coosemans of moet er vervanging komen? Vakantie zit er niét in voor de sportief directeur.

