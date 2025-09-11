De "spookspeler" van Anderlecht spreekt eindelijk: "Ik raakte in een depressie"

Aristote Nkaka heeft nooit een minuut gespeeld in een officiële wedstrijd voor RSC Anderlecht. Zijn zeer vreemde transfer van Oostende naar Brussel blijft een van de mysteries van het Coucke-tijdperk.

Toen Anderlecht in 2018 Aristote Nkaka overnam, begreep niemand het sportieve potentieel van de stevige middenvelder van KV Oostende. Een transfer die een beetje leek op die van andere spelers van de voormalige club van Marc Coucke - Musona, Milic - maar het was Nkaka die het minst toevoegde aan de groep, aangezien hij geen enkele officiële wedstrijd speelde bij RSCA.

In de zomer van 2023 was Nkaka eindelijk transfervrij, na jarenlang verhuurd te zijn geweest zonder ooit echt in de buurt van het eerste elftal te komen. Na Almeria, Santander, Paderborn en Waasland-Beveren keerde Nkaka telkens in dezelfde situatie terug bij RSCA.

"Ik werd telkens uitgeleend zonder aankoopoptie, dus ik wist dat zelfs na goede prestaties, ik weer in de vergetelheid zou raken bij Anderlecht", betreurt de speler in een interview met La Dernière Heure. "Sommige jonge spelers zoals Leoni en Camara vonden mijn situatie vreemd."

Nkaka vertelt dat hij gedurende deze vijf jaar uiteindelijk in een depressie terechtkwam en stopte met eten. "Ik heb me nooit een voetballer van Anderlecht gevoeld", geeft de middenvelder toe. "Nee, ik weet niet waarom Marc Coucke me bij Oostende is komen halen, we hebben er nooit over gesproken."

Nu 29 jaar oud en herstellende van een achillespeesblessure, hoopt Aristote Nkaka zijn carrière weer op te pakken. Hij is bij Guangxi Pingguo in de Chinese tweede klasse beland, na een periode bij Lierse waarin hij 18 wedstrijden speelde. "Ik ben gemotiveerder dan ooit, mijn carrière is nog niet voorbij", verzekert hij.