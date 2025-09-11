Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen

Dit Club Brugge kan Europa verrassen, maar ook lelijk struikelen: de kansen van blauw-zwart in de CL afgewogen
Club Brugge staat volgende week donderdag voor zijn eerste krachtmeting in de Champions League League Phase tegen Monaco. Meteen een duel dat meer zegt dan enkel drie punten: het wordt de graadmeter voor hoe ver blauw-zwart dit seizoen kan reiken.

De ambitie om opnieuw bij de beste 24 te horen is terecht, maar de realiteit is harder dan vorig jaar. De kern van Club is gebouwd rond een onverwoestbare as. Mignolet, Mechele en Vanaken weten wat het is om op dit podium te staan.

Niet langer de underdog

Hun ervaring is goud waard en geeft de ploeg het geloof dat het tegen iedereen kan. Rond hen cirkelt jong talent dat vorig jaar al Europees debuteerde – Sabbe, Seys, Vermant, Tzolis – jongens die niet meer groen achter de oren zijn. Dat is een luxe die veel clubs in deze fase niet hebben.

Transfers gaven Club extra internationale power. Stankovic brengt het DNA van Inter mee, Forbs heeft Ajax achter zich, Onyedika is intussen gehard in Europa. Het resultaat: een ploeg die niet schrikt van grote affiches en mentaal klaar is om de strijd aan te gaan. Club speelt niet meer als underdog, maar als team dat zijn plek opeist. De rest van Europa kent blauw-zwart intussen ook wel.

Stevige loting

Toch is er een serieuze adder onder het gras. Met Jashari, Jutgla en Talbi zijn drie bepalende krachten weg. Ordóñez is onzeker. Dat zijn geen details, maar serieuze gaten in het elftal. De nieuwe namen zijn goed, maar zijn ze al helemaal ingepast en aangepast?

De loting maakt het niet makkelijker. Bayern, Barcelona en Arsenal? Daartegen punten pakken, dat zijn de echt grote stunts. De échte strijd gaat tegen Monaco, Atalanta, Sporting, Marseille en het exotische Kairat Almaty. Daar moet Club zijn slag slaan.

De marge is klein

De openingsmatch tegen Monaco is allesbehalve vrijblijvend. Win je niet, dan loop je meteen achter de feiten aan. De marge is klein, want acht punten gaan dit jaar niet volstaan. Tien of elf is het streefdoel. Dat betekent dat Club in elk fiftyfifty-duel móét toeslaan.

De sleutel ligt in efficiëntie. Kairat Almaty moet gewoon zes punten opleveren. Tegen Sporting en Marseille mag je niet wegzakken. En dan moet er hier en daar nog een bonuspunt volgen, liefst al bij Atalanta. Lukt dat, dan is die top 24 geen droom, maar een realistisch doel.

