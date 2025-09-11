Ex-trainer Steven Defour vond Rob Schoofs te lang bij KV Mechelen voetballen: dit is het antwoord van Malinwa

Het tijdperk Rob Schoofs bij Malinwa is ten einde. Steven Defour, die bij KV ook nog trainer van Schoofs is geweest, had eigenlijk verwacht dat de Truienaar vroeger een transfer zou realiseren.

In de podcast MIDMID reageerden Evert Winkelmans en Steven Defour op de transfer van Rob Schoofs naar Union. Winkelmans betreurde als bekende KV-fan het vertrek van Schoofs. Defour daarentegen vond net dat Schoofs te lang bij KV Mechelen heeft gevoetbald, omdat de spelmaker het talent zou hebben om hogerop actief te zijn.

Die uitspraak legden we huidig KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest voor. "Hij is door de jaren heen misschien afgeschrikt omdat het bij Gent niet gelukt is", kruipt Vanderbiest in het hoofd van zijn ex-speler. "Het is ook niet zo dat hij hier elk jaar voor de tiende plaats speelde. We hebben ook hoger gemikt. Rob vond het ook het grote manco aan zijn periode hier dat hij de club en supporters nooit Europees voetbal kon schenken."



Schoofs speelde twee bekerfinales bij KVM

Daar moet Schoofs niet te veel van wakker liggen, vindt Vanderbiest. "Dat was niet alleen zijn job, dat is een ploeggebeuren. We zijn er een paar keer dichtbij geweest. Hij had hier zekerheid en daarnaast heeft hij bijvoorbeeld ook twee bekerfinales gespeeld. Dat zal ook geholpen hebben om hem met volle focus hier te houden."

De 31-jarige middenvelder waagde nu alsnog de stap. "Als je nu een voorstel van Union krijgt, dat ook vorig seizoen en het seizoen voordien al geïnteresseerd was, is het niet onlogisch dat hij daar voor kiest. Hij heeft hier alles meegemaakt. Het is voor ons geen gemakkelijke beslissing om hem te laten gaan en voor hem geen gemakkelijke keuze om te vertrekken. Het is een kwestie van het hem te gunnen."

Fierheid bij KV Mechelen

Vanderbiest vindt dat KV Mechelen fier mag zijn dat Schoofs nu de kans krijgt om Champions League te spelen. "Het heeft ook geen zin om een speler tegen te werken en hem nog x aantal maanden hier te houden. Dan is die hier ook geen honderd procent meer gefocust. Als het iemand gegund wordt en de drie partijen zijn akkoord, dan werk je naar een oplossing toe."