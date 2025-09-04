Steven Defour doet opvallende uitspraak over Rob Schoofs na transfer naar Union

Rob Schoofs ruilde deze zomer KV Mechelen in voor Union SG. De ervaren middenvelder scoorde meteen in een oefenmatch en hoopt zijn kwaliteiten nu op hoger niveau te tonen.

Er werden deze zomer enkele opvallende transfers gedaan, en die van Rob Schoofs staat zeker in dat lijstje. De voormalige kapitein van KV Mechelen speelt nu bij Union SG.

In een oefenpot scoorde hij donderdag zijn eerste doelpunten voor de Brusselse club. Hij werd als vervanger gehaald voor Charles Vanhoutte, die naar OGC Nice vertrok.

Schoofs kent de competitie goed, wat uiteraard een voordeel is. Hij is bovendien direct inzetbaar. Hij begon het seizoen nog als aanvoerder van KV Mechelen, de club waar hij al sinds 2017 actief was.

In totaal speelde hij 282 wedstrijden voor Malinwa, waarin hij 44 keer scoorde en 49 assists gaf. Bij de MIDMID podcast werd erover gesproken. Evert Winkelmans vond het triest dat Schoofs KV Mechelen verlaat, als echte clubman.

Steven Defour, die nog een tijdje coach was van KV Mechelen, vindt dat de middenvelder te lang bij Malinwa heeft gezeten. "Evert ziet natuurlijk graag dat spelers lang bij één club zitten, maar ik denk dat Rob een paar jaar te lang bij KV Mechelen heeft gespeeld. Hij heeft het potentieel en de kwaliteit om hoger te spelen", zegt Defour.