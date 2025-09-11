Het moét met België, maar... hoe worden de zestien Europese WK-tickets eigenlijk verdeeld?

De Rode Duivels hebben in de afgelopen interlandperiode een uitstekende zaak gedaan met het oog op het WK in 2026. Maar hoe worden de zestien Europese WK-tickets verdeeld?

We willen niet op de zaken vooruit lopen. En toch gaan we het schrijven. Volgende maand is België zeker van deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Toch?

In oktober speelt België tegen Noord-Macedonië en trekt het naar Wales. Héél kort door de bocht: bij een zes op zes mogen de vliegtuigtickets richting het Amerikaanse continent alvast geboekt worden.

Hoe worden de zestien Europese WK-tickets verdeeld?

Europa heeft in totaal zestien WK-tickets te verdelen. Hoe worden die tickets verdeeld? De twaalf groepswinnaars plaatsen zich alvast rechtstreeks voor het voetbalfeest over De Grote Plas.

De resterende vier tickets worden verdeeld via een minitoernooi met zestien landen. De deelnemers aan dat toernooi zijn de twaalf nummers twee, aangevuld met de vier best gerangschikte groepswinnaars uit de Nations League die de kwalificatie niet hebben afgedwongen.

Hoe staat België er momenteel voor?

Voor de volledigheid: Noord-Macedonië voert momenteel groep J aan met elf punten. België en Wales volgen met één puntje minder. De Rode Duivels hebben echter een wedstrijd minder gespeeld dan beide concurrenten.

