Hoe realistisch is droom van Mile Svilar om nog voor Rode Duivels te spelen? De man die nu nationaal nergens thuishoort

Mile Svilar. Een naam die in België nog altijd emoties oproept, omdat hij al op jonge leeftijd werd bestempeld als de erfgenaam van zijn vader Ratko en een toekomstig sluitstuk van de Rode Duivels. Hij doorliep alle nationale jeugdploegen tot en met de beloften, maar koos in 2021 voor Servië.

Vandaag, bijna ironisch, staat hij daar ook op een zijspoor. De carrière van Svilar kende nooit de rechte lijn die sommigen voor hem hadden uitgetekend. Op zijn zeventiende verliet hij Anderlecht voor Benfica, een keuze die meteen veel stof deed opwaaien.

In Lissabon belandde hij echter te vaak in de B-ploeg. Pas na zijn overstap naar AS Roma in 2022 kon hij zich stilaan bewijzen. Intussen verloor hij België uit het oog, en koos hij voor de Servische nationale ploeg.

De regels zijn duidelijk

Die keuze lijkt hem nu zuur op te breken. In 2021 debuteerde Svilar kort voor Servië, waarmee hij meteen een complexe situatie creëerde. Hoewel hij eerder had aangegeven open te staan voor België, koos hij voorlopig voor Servië. Zijn samenwerking met bondscoach Dragan Stojkovic liep echter spaak, en drie jaar later weigerde hij elke oproep.

De FIFA versoepelde in 2020 het reglement voor spelers met dubbele nationaliteit. Vier voorwaarden moeten worden voldaan: minder dan drie caps bij een A-selectie, jonger dan 21 bij de betreffende wedstrijden, geen oproepen in minstens drie jaar en geen deelname aan een groot toernooi zoals het WK of een EK. Daarnaast blijft het principe van “slechts één wijziging toegestaan” van kracht.

Svilar bevindt zich nu in een ingewikkelde situatie. Hij wil terugkeren naar België, maar het conflict met Stojkovic en de leeftijdsgrens maken dat een rechtstreekse terugkeer moeilijk is. Daarom wordt er, samen met advocaten, gekeken naar mogelijke opties binnen of aanpassing van het FIFA-reglement.

Beste keeper van de Serie A

Sportief staat Svilar er goed voor: als absolute topper in de Serie A vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot beste keeper. Hij heeft een voorsprong op andere jonge doelmannen zoals Mike Penders, Maarten Vandevoordt en Senne Lammens. Courtois en Matz Sels zijn nog actief, maar die zitten ook al in de herfst van hun carrière, waardoor Svilar een realistische kans heeft op een plek in de nationale selectie op termijn.

De vraag blijft of België en FIFA een oplossing vinden die recht doet aan zijn talent en verleden bij de Rode Duivels. Svilar is 26, in topvorm en speelt op een hoog niveau, maar de procedure zal geduld, juridische finesse en timing vergen om een definitieve doorbraak mogelijk te maken.

Tien jaar na zijn doorbraak als wonderkind bij Anderlecht is Svilar dus een keeper die schittert in de Serie A, maar nationaal nergens thuishoort. Het is een lot dat harder aankomt dan een tegendoelpunt in blessuretijd.