Voormalige JPL-speler hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de haak op 31-jarige leeftijd

Mickaël Tirpan stond op het punt om zijn tweede seizoen bij Willem II te beleven. Maar zijn gezondheidstoestand staat hem niet toe om zijn carrière voort te zetten.

Mickaël Tirpan had een volledig seizoen achter de rug met Willem II in de Eredivisie. Ondanks de degradatie van het team, bleef hij trouw aan zijn club in een lagere divisie en speelde hij de eerste drie wedstrijden van het seizoen. Maar tijdens de laatste twee matchen stond hij niet op het wedstrijdblad.

Dit heeft niets te maken met een mogelijke transfer of disciplinaire straf. Hij lijdt al maanden aan sarcoïdose, een zeldzame ziekte vanuit het afweersysteem die abnormale vermoeidheid veroorzaakt.

De Brusselaar heeft lange tijd geprobeerd om door te blijven voetballen, in samenwerking met de medische staf en na talloze bezoeken aan specialisten. Tevergeefs: Tirpan kondigt vandaag aan op 31-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn carrière.

Mickël Tirpan zet een punt achter zijn carrière

Na 280 professionele wedstrijden verlaat hij dus de voetbalwereld. Opgeleid bij FC Brussels, maakte de Belgisch-Turkse speler zijn professioneel debuut bij Dender, waarna hij vertrok naar wat destijds Boussu Dour heette, het Francs Borains van nu.

Tirpan speelde vervolgens bij Moeskroen, Seraing, Eupen en Lokeren, voordat hij enkele korte periodes doorbracht in Nederland en Turkije. Na een kortstondige terugkeer bij Lierse in januari van vorig jaar, had hij waarschijnlijk niet gedacht dat Willem II zijn laatste club zou zijn. Maar spelers die de luxe hebben om te bepalen wanneer en hoe ze een einde aan hun carrière moeten maken, zijn helaas met weinig.