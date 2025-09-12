Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Eén van de opvallendste resultaten tijdens de voorbije interlandperiode was de ferme uithaal van Noorwegen tegen Moldavië. Erling Haaland en co wisten met maar liefst 11-1 te winnen van Moldavië.

Met een vooroorlogse score van 11-1 hakte Noorwegen zijn tegenstander dinsdagavond in de pan. Moldavië werd overlopen in de WK-kwalificatiewedstrijd en moest met het schaamrood op de wangen terugkeren naar het thuisfront.

Bondscoach Moldavië ontslagen

Na de partij sprak de Moldavische bondscoach Serghei Clescenco al van een absolute schande. Hij krijgt daarin gehoor van de Moldavische voetbalbond. Die heeft Clescenco's ontslag bevestigd ten gevolge van de monsternederlaag, de grootste uit de geschiedenis van het land. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In een groep met ook nog Estland, Hongarije, Israël en Italië staan de Moldaviërs stijf onderin. Ze behaalden nog geen enkel punt en blijven achter met nul op vijftien. Ze mogen dus al een kruis maken over hun droom om op het WK te pronken komende zomer.

Clescenco was sinds 2021 aan de slag bij Moldavië. Het was zijn eerste job als volwaardige hoofdcoach. De grootste prestatie was ongetwijfeld de 3-2 zege in eigen huis tegen Polen, in de kwalificatie voor het EK van 2024 in Duitsland.

De komende partij van Moldavië is tijdens de interlandperiode in oktober op het veld van Estland. Als het weg wil van de laatste plaats, kan er maar best gewonnen worden. Hoe dan ook zal de 11-1 nederlaag tegen Noorwegen nog lang nazinderen bij de Moldaviërs.

 
0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Noorwegen
Moldavië
Erling Håland

Meer nieuws

Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen"

19:30
1
Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

Union zal het de komende maanden zonder hem moeten doen: Aanvaller moet onder het mes

19:00
"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

"Ik wil geen tweede keuze zijn": Felice Mazzu over zijn zoektocht naar een nieuwe club

18:00
Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

Fink voorafgaand aan partij tegen Anderlecht: "Oh heeft er geen probleem mee om hier te zijn"

17:40
Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

Sven Vandenbroeck tevreden over mercato Zulte Waregem, al kijkt hij ook jammerlijk terug op twee dossiers

17:10
Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

Van de RSCA Futures naar de Europa League: "Het is een prachtige beloning"

17:00
Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

Senne Lammens moet nog even wachten: Turkse concurrent zal zondag in doel staan tegen Manchester City

16:30
Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom"

16:00
1
Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt"

15:30
5
Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

15:00
29
CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

CPL: Patro Eisden Maasmechelen zoekt nieuwe thuiszege in Limburgs duel met Lommel

14:50
Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

Voormalige Beerschot-middenvelder klaar voor debuut bij Beveren: "Zo snel mogelijk uitgroeien tot basisspeler"

14:20
Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

Vincent Kompany neemt het met Bayern München op tegen voormalige werkgever Hamburg: "Het was geen leuke tijd"

14:00
CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

CPL: Fiere leider Beveren gaat op zoek naar nieuwe zege tegen rode lantaarn

13:50
Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN

13:44
2
RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

RWDM maakt jacht op eerste thuiszege: "Moeten de overwinning pakken"

13:40
Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

13:30
1
Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

Uitstekend nieuws voor La Louvière: Aanvaller blijft dan toch

13:10
Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

Dit is waarom de thuiswedstrijden van Standard de komende maanden bijna enkel op vrijdagavond zullen plaatsvinden

13:00
1
Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

Dan toch geen transfer voor voormalig toptalent van Racing Genk en Antwerp

12:40
Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

Hein Vanhaezebrouck legt mislukte miljoenendeal KAA Gent uit: "Het zat diep, hij mocht zeker niet Standard"

12:20
1
Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Het is geen wielerwedstrijd of een hotelletje in Durbuy"

12:00
4
Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

Belangrijke speler Anderlecht heel eerlijk over zijn toekomst

11:40
De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

De eerste wedstrijd van Vincent Euvrard op Sclessin: de vermoedelijke opstelling van Standard om Mechelen te confronteren

11:21
LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

10:45
BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem

11:00
3
Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in?

10:50
4
Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

Aad De Mos lyrisch over Belgisch team: "Ze beseffen niet hoe goed ze zijn"

10:30
9
DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

DONE DEAL: Anderlecht gelooft in de (eigen) jeugd en legt speler met verleden bij Genk en Westerlo vast

10:00
3
Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

Het grote examen bij Royal Antwerp FC: strijd voor nieuw contract als enige patron?

09:40
5
"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

"We hebben heel België verrast": Dimitri De Condé spreekt zonder filter over de transferperiode van Racing Genk

09:20
4
Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los De derde helft

Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los

07:40
Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

Stevige domper: last minute-blessure bij Standard voor de wedstrijd tegen KV Mechelen

09:00
Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

Besnik Hasi heeft geen vertrouwen in hem: Anderlecht-transfer helemaal voor niets?

08:40
16
Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

Champions League komt dichterbij: groot verschil tussen Union en Club Brugge

08:20
Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren

08:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 4
Arsenal Arsenal 13/09 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 13/09 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 13/09 Brighton Brighton
Crystal Palace Crystal Palace 13/09 Sunderland Sunderland
Everton Everton 13/09 Aston Villa Aston Villa
Fulham Fulham 13/09 Leeds United Leeds United
West Ham Utd West Ham Utd 13/09 Tottenham Tottenham
Brentford Brentford 13/09 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 14/09 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester City Manchester City 14/09 Manchester United Manchester United

Nieuwste reacties

RSCAtiktaks RSCAtiktaks over Luis Vazquez titularis? Besnik Hasi denkt ook aan twee andere opties: "Zij kunnen spelen als valse nummer negen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park? fierce fierce over Lokeren en Lierse onder druk: Wie zet de weg naar boven in? 1872 1872 over Situatie blijft zorgelijk voor Raskin bij Rangers: "Het belangrijkste is dat hij begrijpt waarom" Venom#13 Venom#13 over RSCA Futures - K Beerschot VA: - Impala Impala over Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Hoop voor de voetbalfans? DAZN opnieuw in gesprek met enkele operatoren Stefaan_82 Stefaan_82 over Nicky Hayen over doelmannenkwestie: "Dan had iedereen gezegd dat het perfect werkt" Afzuip Afzuip over Standard - KV Mechelen: - JCK JCK over Fenerbahçe-voorzitter vertelt waarom Mourinho werd ontslagen en... het is niét de reden die iedereen had verwacht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved