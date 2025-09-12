Bondscoach neemt afscheid na historische pandoering in WK-kwalificatie

Eén van de opvallendste resultaten tijdens de voorbije interlandperiode was de ferme uithaal van Noorwegen tegen Moldavië. Erling Haaland en co wisten met maar liefst 11-1 te winnen van Moldavië.

Met een vooroorlogse score van 11-1 hakte Noorwegen zijn tegenstander dinsdagavond in de pan. Moldavië werd overlopen in de WK-kwalificatiewedstrijd en moest met het schaamrood op de wangen terugkeren naar het thuisfront.

Bondscoach Moldavië ontslagen

Na de partij sprak de Moldavische bondscoach Serghei Clescenco al van een absolute schande. Hij krijgt daarin gehoor van de Moldavische voetbalbond. Die heeft Clescenco's ontslag bevestigd ten gevolge van de monsternederlaag, de grootste uit de geschiedenis van het land. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In een groep met ook nog Estland, Hongarije, Israël en Italië staan de Moldaviërs stijf onderin. Ze behaalden nog geen enkel punt en blijven achter met nul op vijftien. Ze mogen dus al een kruis maken over hun droom om op het WK te pronken komende zomer.

Clescenco was sinds 2021 aan de slag bij Moldavië. Het was zijn eerste job als volwaardige hoofdcoach. De grootste prestatie was ongetwijfeld de 3-2 zege in eigen huis tegen Polen, in de kwalificatie voor het EK van 2024 in Duitsland.

De komende partij van Moldavië is tijdens de interlandperiode in oktober op het veld van Estland. Als het weg wil van de laatste plaats, kan er maar best gewonnen worden. Hoe dan ook zal de 11-1 nederlaag tegen Noorwegen nog lang nazinderen bij de Moldaviërs.