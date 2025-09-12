OFFICIEEL: Ex-spits van Antwerp trekt naar Chelsea

Enkele jaren geleden brak hij niet door bij Antwerp, nu maakt Emanuel Emegha een absolute toptransfer. De Nederlandse spits maakt volgende zomer de overstap naar de Engelse topclub Chelsea.

In 2021 streek de beloftevolle Nederlandse spits Emanuel Emegha neer op de Bosuil. Er werd veel van hen verwacht, maar één seizoen later vertrok hij alweer bij Antwerp na amper één optreden.

Bij zijn volgende clubs ging het veel beter. Emegha maakte een behoorlijk aantal doelpunten bij het Oostenrijkse Sturm Graz en ontplofte later volledig in de Franse Ligue 1. Voor Strasbourg stond hij al 26 keer aan het kanon in 60 wedstrijden.

En dat levert hem nu een absolute toptransfer op. De Nederlander trekt naar de Londense club Chelsea. Emegha blijft het komende seizoen nog wel in de Ligue 1 voetballen. Pas volgende zomer maakt hij de overstap richting Engeland.

Maar Chelsea heeft de transfer nu al wel aangekondigd via de officiële kanalen. De club van Romeo Lavia zit in hetzelfde consortium als Strasbourg en speelt kort op de bal om andere geïnteresseerden voor te zijn.

Hoeveel Chelsea overschrijft op de rekening van Strasbourg, is niet meteen duidelijk. Hoe dan ook zullen ze bij Antwerp toch eens stevig vloeken dat Emegha niet bij hen is ontbolsterd. Het had de Antwerpenaren een flinke som geld kunnen opleveren.