Oude bekende keert na enkele jaren terug naar Antwerp

Foto: © photonews
Antwerp ontvangt komende zondag KAA Gent. Dat zal zonder onder meer Mahamadou Doumbia gebeuren, die voor vele miljoen richting Saudi-Arabië trok. Ook in de bestuurskamer valt er een wijziging te noteren.

Antwerp heeft ook deze zomer weer prima verkocht met de transfer van Mahamdou Doumbia richting Al-Ittihad als last-minute uitschieter. De vraag blijft natuurlijk wel of ze dit ook sportief gaan kunnen opvangen.

Te beginnen met een thuiswedstrijd komende zondag tegen KAA Gent. Maar niet alleen op het veld is er verloop van personeel. Ook in de bestuurskamer voert het stamnummer één een wijziging door.

Nieuwe CCO voor Antwerp

Zo keert Dimitry Huygen terug naar de club. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Huygen was eerder al actief bij Antwerp tussen 2018 en 2021 als Business & Communication Manager en krijgt nu de functie van Chief Commercial Officer (CCO).

Huygen is de vervanger van Jeroen De Smet. Zijn voorganger kwam amper één jaar geleden nog over van Club Brugge, maar verlaat het Antwerpse schip dus al na één seizoen.

De nieuwe CCO werkte de voorbije jaren onder meer in de vastgoedsector. Nu keert hij dus terug naar het vertrouwde nest. Bij Antwerp zal hij opnieuw samenwerken met zowel Paul Gheysens als Sven Jaecques, waarmee hij een goede band had tijdens zijn vorige periode bij de club.

Antwerp

