De derde helft Speler Tottenham gelinkt aan pornoactrice met bizar record: vriendin ziedend, voetbalfans gaan helemaal los

Foto: © photonews

Aan geruchten deze zomer opnieuw geen gebrek op de zomermercato. Maar af en toe komen er ook eens privégeruchten naar boven. Die zijn soms even bijzonder als gek te noemen.

In Engeland is er zo al een tijdje een gerucht de ronde aan het doen rond Brennan Johnson. Dat is de 24-jarige winger van Tottenham en de nationale ploeg van Wales. Hij ligt nog tot 2028 onder contract bij The Spurs.

Wie is de vriendin van Brennan Johnson?

Maar daar gaat het gerucht ook helemaal niet om. Volgens Engelse tabloids werd hij de voorbije maanden al een paar keer gezien in gezelschap van Lily Phillips, het Engelse Only Fans-model dat records vestigt wat sekspartners op één dag betreft.

De Deense vriendin van Johnson - Tilde Cilla Syah Rasmussen – kan allerminst lachen om de geruchten dat er iets gaande zou zijn tussen haar vriend en het OF-model. Zij ging dan ook in de tegenaanval.

De voorbije maanden is al meermaals een post gezien op de sociale media waar Tilde Syah duidelijk maakt dat zij de enige vriendin is in het leven van Johnson. Niemand kon de geruchten rond Lily Phillips overigens hardmaken – pun intended.

Bij een recenter bericht op de sociale media regende het in ieder geval nog steeds reacties over het gerucht. Daarbij schuwden de supporters van over de wereld de stevige grapjes ook helemaal niet.

