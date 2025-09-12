Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?

Union krijgt tegenvaller te horen in stadiondossier, volgt definitieve verhuizing naar het Lotto Park?
Foto: © photonews

Er zit een kink in de kabel in het stadiondossier van landskampioen Union. De vzw We Are Nature heeft beroep aangetekend tegen de afwijking die Union krijgt voor de bouw van een nieuw stadion op de Bempt-site in Vorst.

Landskampioen Union droomt al geruime tijd van een nieuw voetbalstadion. Hoewel het huidige Dudenpark absoluut tot de verbeelding spreekt en nostalgie ademt, is het voor de groei van de club belangrijk om te verhuizen.

En dus willen ze graag gaan bouwen op de Bempt-site in Vorst. Daarvoor kregen ze van het Milieucollege van het Brussels gewest een afwijking op de natuurbeschermingsvordering, waarmee het kappen van meer dan 200 bomen en de vernietiging van leefgebieden voor vogels en vleermuizen werd toegestaan.

Beroep tegen afwijking

Maar volgens Het Laatste Nieuws heeft de vzw We Are Nature nu beroep aangetekend tegen die beslissing. Volgens hen kan Union gebruik maken van verschillende alternatieven, zoals het gezamenlijke gebruik van het stadion van Anderlecht.

Een andere optie die wordt aangehaald is het gebruik van het stadion van Oud-Heverlee Leuven. Het lijken twee pistes die in de nabije toekomst niet meteen bewandeld zullen worden door de Brusselaars. Voor de Champions League wijkt Union al uit naar het Lotto Park. Maar definitief dit stadion delen, dat lijkt toch een paar bruggen te ver.

Hoe dan ook is het een tegenvaller voor Union dat hoopt snel in actie te kunnen schieten. Ze willen graag zo snel mogelijk de verhuis in gang zetten. Afwachten dus of We Are Nature effectief roet in het eten kan gooien.

Anderlecht
Union SG

Populairste artikels

