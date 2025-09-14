Reactie 🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
| 0 reacties
🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp
Foto: © photonews

Uiteraard waren de emoties heel verschillend bij de twee trainers na afloop van Antwerp - KAA Gent. Bij de thuisploeg zag Stef Wils dat er wel wat dingen misliepen. Ivan Leko maakt de vergelijking tussen beide teams en zegt wat de uitslag kan betekenen voor de Buffalo's.

Na nog geen kwartier spelen werd Gent-verdediger Kotto al uitgesloten. Antwerp had dus alle troeven in handen om de punten in eigen huis te houden. Zeker na het openingsdoelpunt van Bozhinov. Het is vreemd dat de partij plots een andere wending nam. "Daarna mis ik verantwoordelijkheid en mis ik jongens die hun taak uitvoeren", zegt Antwerp-trainer Stef Wils in onderstaande video.

De goals van Skoras en Samoise kwamen er op erg ongunstige momenten voor Antwerp. Wils probeerde tijdens de pauze bij te sturen. Die tweede opdoffer was er echter te veel aan. "Vlak voor rust incasseer je de 1-1. Tijdens de rust heb ik enkele zaken aangegeven, maar enkele minuten ver in de tweede helft slikken we de 1-2." We vroegen hem in welke mate hij tevreden was over de bijsturingen bij de rust. Dat wou hij niet zeggen.

Lees ook... In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

"Het was normaal dat Antwerp de bal had na onze rode kaart", vond Gent-trainer Ivan Leko dat zijn ploeg zich qua instelling weinig te verwijten had. "Ik vond dat we bij momenten nog toonden dat we kwamen om te voetballen. Ook op emotioneel vlak was het moeilijk om met tien te vallen." In onderstaande video hoort u Leko vertellen over zijn bevindingen tijdens de persconferentie na de match.

Na zijn eerdere passage bij Antwerp is de Bosuil altijd een speciale plek voor Leko gebleven. Dat zal nooit veranderen. "Ik kom graag naar dit stadion. Er is een heerlijke sfeer, de mensen kennen hier het voetbal echt. Dat is waarom deze overwinning zo belangrijk is voor onze ploeg. Dit kan ons vertrouwen geven." Gent had al een paar prima prestaties geleverd dit seizoen, maar moest die nog meer omzetten in puntengewin.  

Leko is blij dat hij weet met welke kern hij aan de slag kan. "Het was een lange transferperiode. Dat heeft ons drie of vier punten gekost. We kunnen nu weer trainen en ons voorbereiden om ons te meten met andere tegenstanders." Met dit in het achterhoofd probeert de Kroaat in te schatten hoe ver zijn huidige ploeg en zijn ex-club staan. "Antwerp en wij kunnen momenteel wellicht als gelijkwaardig beschouwd worden."

0 reacties
