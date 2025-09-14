Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?
Jan-Carlo Simic Mihajlo Ilić arriveerde onlangs om het vertrek van Jan-Carlo Simic opp te vangen, maar die transfer is administratief nog niet in orde. Hij kan dus nog niet voor Anderlecht...

De uitgaande transfers bij Anderlecht kwamen in een stroomversnelling de afgelopen dagen. Terwijl Theo Leoni naar Reims trok, waren het vooral de vertrekken van Kasper Dolberg naar Ajax en Jan-Carlo Simic naar Saudi-Arabië die een leegte achterlieten in Neerpede.

Om de Servische centrale verdediger te vervangen, haalde paars-wit een landgenoot binnen: Mihajlo Ilić, die van Bologna wordt geleend tot het einde van het seizoen. De 22-jarige verdediger zal dit weekend echter niet meespelen tegen Racing Genk.

Mihajlo Ilić kan zelfs nog niet meetrainen met Anderlecht

De reden is simpel: Mihajlo Ilić is administratief nog niet in orde. "Hij kan zelfs nog niet meetrainen," verklaarde Besnik Hasi tijdens een persconferentie. Hoe zullen ze in Anderlecht die leegte tegen Genk invullen?

Zijn debuut wordt dus uitgesteld. Hij zou speelgerechtigd kunnen zijn voor 20 september, wanneer Antwerp op bezoek komt, maar dan heeft hij nauwelijks de kans gehad om kennis te maken op het veld met zijn nieuwe ploeggenoten.

Het is afwachten of Besnik Hasi het risico neemt om hem meteen op te stellen, na slechts enkele dagen training. Ondertussen zal de T1 van de club moeten kiezen tussen Lucas Hey, Marco Kana en Yasin Özcan om zijn centrale verdediging samen te stellen.

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

