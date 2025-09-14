Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

Het was een week geleden een gevoelige transfer in het slotweekend van de Belgische transfermercato. Michal Skoras ruilde Club Brugge in voor KAA Gent. Ondertussen heeft hij zich al kunnen laten zien bij zijn nieuwe ploeg.

KAA Gent won zijn eerste wedstrijd na de interlandbreak met 1-2 op bezoek bij Royal Antwerp FC. De thuisploeg speelde nochtans 75 minuten met een mannetje meer na dom en vroeg rood voor Kotto.

Michal Skoras meteen van waarde voor KAA Gent

Dat zou echter geen invloed hebben op het eindresultaat, want De Buffalo's kwamen terug van een 1-0 achterstand om met 1-2 te winnen. De winning goal was van Samoise in zijn 150e wedstrijd.



De 1-1 viel dan weer bij een debutant te noteren: Michal Skoras. Die speelde in zijn eerste partij voor zijn nieuwe ploeg meteen een prima partij. Hij liep gaten toe waar nodig, was aanvallend aanwezig en straalde opnieuw vechtlust en zin uit.

Fans Club Brugge niet blij met verkoop Skoras

Bij Club Brugge leek hij niet meteen meer te kunnen rekenen op veel basisplaatsen, waardoor ze hem daar beslisten te verkopen. Enkele blauw-zwarte supporters vinden dat een weekje later al een teleurstellende keuze.

Een Skoras zoals hij zich presenteerde op de Bosuil in Deurne-Noord bij de 1-2 overwinning van Gent heeft wél nog zijn plaats bij Club Brugge. En dus regende het ook meteen reacties op X over het (te vroeg) verkopen van Skoras aan een concurrent.

Skoras uitblinker pic.twitter.com/9a4HQmNVcw — Marc Claeys (@Marc1cl) September 14, 2025

Skoras zag je van ver aankomen... Domme zet van het Brugge- bestuur! Top voor Skoras👌. — NielsAerts0808 (@aerts0808) September 14, 2025

En Skoras speelt pannen van het dak bij Gent 🫣 — nuance (@nuwences) September 14, 2025

Skoras ilk maçtan gol atıp john cena sevinci yapmış nicky hayen pçi gör ne kaybettiğini https://t.co/1J9loYxt6y — Arda Karslı #M4X🏆 (@ArdaKarsli33) September 14, 2025