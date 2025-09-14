Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was een week geleden een gevoelige transfer in het slotweekend van de Belgische transfermercato. Michal Skoras ruilde Club Brugge in voor KAA Gent. Ondertussen heeft hij zich al kunnen laten zien bij zijn nieuwe ploeg.

KAA Gent won zijn eerste wedstrijd na de interlandbreak met 1-2 op bezoek bij Royal Antwerp FC. De thuisploeg speelde nochtans 75 minuten met een mannetje meer na dom en vroeg rood voor Kotto.

Michal Skoras meteen van waarde voor KAA Gent

Dat zou echter geen invloed hebben op het eindresultaat, want De Buffalo's kwamen terug van een 1-0 achterstand om met 1-2 te winnen. De winning goal was van Samoise in zijn 150e wedstrijd.

Lees ook... Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren"

De 1-1 viel dan weer bij een debutant te noteren: Michal Skoras. Die speelde in zijn eerste partij voor zijn nieuwe ploeg meteen een prima partij. Hij liep gaten toe waar nodig, was aanvallend aanwezig en straalde opnieuw vechtlust en zin uit.

Fans Club Brugge niet blij met verkoop Skoras

Bij Club Brugge leek hij niet meteen meer te kunnen rekenen op veel basisplaatsen, waardoor ze hem daar beslisten te verkopen. Enkele blauw-zwarte supporters vinden dat een weekje later al een teleurstellende keuze.

Een Skoras zoals hij zich presenteerde op de Bosuil in Deurne-Noord bij de 1-2 overwinning van Gent heeft wél nog zijn plaats bij Club Brugge. En dus regende het ook meteen reacties op X over het (te vroeg) verkopen van Skoras aan een concurrent.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Michal Skoras

Meer nieuws

Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren" Reactie

Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren"

16:45
3
🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Reactie

🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp

18:45
In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

15:30
LIVE: Anderlecht en Genk komen stilaan onder stoom Live

LIVE: Anderlecht en Genk komen stilaan onder stoom

18:52
"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

15:00
LIVE: Kan STVV hun goede competitiestart verder zetten of gooit Westerlo roet in het eten? Live

LIVE: Kan STVV hun goede competitiestart verder zetten of gooit Westerlo roet in het eten?

18:45
Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

Courtois laat zich horen in voorzitterschap Anderlecht en verwijst naar Gent én Standard: "Vanhaezebrouck uitzondering"

18:30
Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

16:00
LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

09:45
Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

17:57
CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

CPL: ex-speler KV Mechelen en Zulte Waregem pakt uit met hattrick voor Beveren, ook RWDM haalt stevig uit

18:00
'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

14:30
11
Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

Burgemeester Guy D'Haeseleer legt ingrijpende beslissing over Ninove - Anderlecht uit

17:00
Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

Wales en Noord-Macedonië op de tocht? Coach is pessimistisch over Rode Duivel

16:30
"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

15:30
Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

Het eerste steentje? DAZN vindt alvast één akkoord, met onmiddellijke gevolgen

14:00
3
Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

Peter Vandenbempt gelooft in Champions League-kansen van Union: "Kunnen beste Belgische debutant ooit worden"

12:30
Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig"

13:30
2
Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

13:00
Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg"

Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg"

10:00
2
Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

Wouter Vrancken baalt van vertrek Louis Patris: "Bij ons kon hij zijn ei kwijt"

11:30
Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

Geen transfer? Geen probleem! Lucas Stassin bezorgt Saint-Etienne nieuwe zege in Ligue 2

12:00
Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

Vincent Kompany en Bayern München zijn klaar voor de komst van Chelsea: "Quasi de perfecte wedstrijd"

11:00
CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

CPL: SK Beveren trekt naar rode lantaarn, RWDM Brussels ontvangt Seraing

10:30
Charles Vanhoutte toont zich meteen tijdens debuut voor OGC Nice

Charles Vanhoutte toont zich meteen tijdens debuut voor OGC Nice

09:30
1
Union zet aanvaller dan toch op Europese lijst voor Champions League-campagne

Union zet aanvaller dan toch op Europese lijst voor Champions League-campagne

08:40
"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière Reactie

"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière

23:35
19
Een scorende Kevin De Bruyne kent met Napoli weinig problemen tegen Fiorentina

Een scorende Kevin De Bruyne kent met Napoli weinig problemen tegen Fiorentina

09:00
KV Kortrijk bezig aan beste reeks in meer dan tien jaar, enkel de uitploegen vieren feest in de CPL

KV Kortrijk bezig aan beste reeks in meer dan tien jaar, enkel de uitploegen vieren feest in de CPL

08:20
Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge Reactie

Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge

22:49
Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

Debuut van Mihajlo Ilić bij Anderlecht uitgesteld: wanneer kan hij Jan-Carlo Simic vervangen?

07:00
1
Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

23:30
1
LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière Live

LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière

20:30
Lommel wint Limburgse derby op Patro en blijft zo in het zog van leider KV Kortrijk

Lommel wint Limburgse derby op Patro en blijft zo in het zog van leider KV Kortrijk

06:30
1
Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

13/09
Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

22:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Anderlecht - KRC Genk: 0-0 ikke.. ikke.. over Antwerp - KAA Gent: 1-2 TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière' ikke.. ikke.. over Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Cercle Brugge - Charleroi: 2-3 Lachend kakske Lachend kakske over Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen Dog3 Dog3 over Olympic Charleroi - SK Beveren: 0-5 LD 007 LD 007 over La Louvière - Club Brugge: 1- FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden rinus michels rinus michels over Imke Courtois tekent voorbehoud aan bij nieuwe voorzitter Anderlecht: "Dat heeft paars-wit zo hard nodig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved