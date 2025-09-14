"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

Royal Antwerp FC en KAA Gent openden op zondag een topdag voor de Belgische competitie. Na een kwartier moest er echter al een Buffalo naar de douches. Daar hadden de supporters wel wat over te zeggen, net als de analisten.

Royal Antwerp FC en KAA Gent begonnen furieus aan hun wedstrijd, maar al snel werd de wedstrijd overschaduwd door een roder kaart.

Na dertien minuten werd Gyrano Kerk in het straatje gestuurd en toen ging Samuel Kotto even aan de schouder hangen: als laatste man genoeg voor de uitsluiting.



🟥 | KAA Gent komt nog voor het kwartier met een man minder te staan. 🔟🚿 #ANTGNT



"Hij moet er gewoon afblijven. Het is nog heel ver naar doel, loop gewoon mee ... Het is heel licht, maar het is een duidelijke rode kaart", liet Olivier Deschacht meteen optekenen bij DAZN.

Samuel Kotto de gebeten hond bij Buffalo-supporters

Ook de supporters van KAA Gent waren meteen duidelijk: zij vonden het vooral een domme actie van hun speler. Sommigen vermoeden dat ze hun verdediger de komende maanden niet meer zullen terugzien op het voetbalveld, vanwege de fout te veel.

KAA Gent kwam met tien tegen elf wel terug van een 1-0 achterstand en stond op het uur 1-2 voor op bezoek in Deurne-Noord. Maar 75 minuten met een man minder spelen is sowieso nooit een voordeel.

Kotto zien we dus niet meer terug voor 2026 #ANTGNT #JPL — gogo (@gogo_OII) September 14, 2025

Dom van Kotto maar er zit toch wat in hoor in dit Gent. Skoras nu al toptransfer, echt topmatch voor maar met 10 man te staan op dat veld💙🤍 #COBW #ANTGNT — Big Willy🐐 (@TheGhentLad) September 14, 2025