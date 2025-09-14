Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

Twintig minuten mocht Jusef Erabi spelen in zijn debuut voor KRC Genk. Daarin kreeg hij twee kansen, scoorde hij één keer, kreeg hij een rode kaart en zag hij die daarna teniet gedaan worden. Een bewogen, maar al bij al indrukwekkend debuut.

Jusef Erabi kwam, zag en overwon bijna. "Twee kansen, één doelpunt. Veel beter kan niet. Of toch wel: we hadden de drie punten kunnen pakken", aldus de nieuwe aanwinst van Genk in de catacomben van het Lotto Park.

Jusef Erabi scoort bij debuut voor KRC Genk

"Of ik eerste spits wil worden? Natuurlijk is dat het doel, maar ik wil vooral de ploeg helpen, zoveel mogelijk scoren en zoveel mogelijk punten pakken met Genk. Als ik dan vijf of tien minuten speel, dan is dat ook goed. We moeten de keuzes van de coach respecteren."



Lees ook... "Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

In het slot van de wedstrijd moest Erabi nog even vrezen voor een uitsluiting met een rode kaart, maar op basis van de beelden en de VAR maakte Lothar D'Hondt daar alsnog geel van.

Flexibele aanvaller: hoog been, maar geen contact

"Ik was niet ongerust, want ik wist dat ik hem niet geraakt had. Mijn been was inderdaad hoog, want ik ben vrij flexibel", kon er een lachje af bij de spits.

"Maar ik wist dus dat ik hem niet geraakt had en ik ben blij dat de VAR is tussengekomen en er een gele kaart van maakte. Ik ben hongerig en wil er de komende weken het beste van maken."