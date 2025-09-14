"Wat is het volgende dat supporters Anderlecht gaan willen: de trainer kiezen? De ploeg opstellen?"

Wouter Vandenhaute is niet langer voorzitter bij RSC Anderlecht. De voorbije maanden waren ook de supporters meermaals heel kritisch op de sterke man van paars-wit en zo hebben ook zij hun slag thuisgehaald.

"Wouter buiten" was al maanden het devies van de supporters. Week in, week uit kwamen ze met spandoeken en pamfletten om de voorzitter naar de uitgang te begeleiden.

De macht van de supporters van Anderlecht reikt ver

Wat uiteindelijk nu ook gebeurd is, al is dat zeker niet alleen door de fans. Maar toch: de paars-witte supporters hebben opnieuw hun macht tentoon weten te spreiden.



Het noopt advocaat Sven Mary - zelf ook een bekend supporter van RSC Anderlecht - tot stevige uitspraken in Gazet van Antwerpen: "Wat is het volgende dat de fans gaan willen? Zelf de trainer van Anderlecht aanstellen? Zelf de ploeg opstellen?”

Geen absolute fan van Wouter Vandenhaute, maar ...

“Ik was geen absolute fan van het beleid van Wouter. Hij heeft het zichzelf moeilijk gemaakt door iconische figuren als Kompany buiten te bonjouren. Maar ik heb nooit geroepen dat hij buiten moest. De emotie moet het niet zomaar overnemen.”

Volgens Mary moet de inspraak van de supporters niet per se te ver gaan leiden. Het Italiaanse model waarbij de fans het voor het zeggen hebben, maar ook banden hebben met criminele organisaties, lijkt volgens hem alvast geen voorbeeld.