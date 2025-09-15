Analyse Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?
Foto: © photonews

Hier is eindelijk het eerste doelpunt van het seizoen voor Luis Vazquez, en het was een belangrijke. De Argentijn stond onder enorme druk, maar zal hij in staat zijn om op zijn elan door te gaan? "Ik ben heel gelukkig", klonk het bij de Zuid-Amerikaan zelf.

Geserveerd op een presenteerblaadje door Killian Sardella, kon hij eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen maken en terecht vieren wat neerkomt op een echte bevrijding dankzij een matige redding van  Genk-doelman Lawal.

Hij beloonde zo zijn opmars in de tweede helft, waar het wedstrijdverloop hem in staat stelde om vrij belangrijk te zijn met zijn fysieke kracht. Niet zeker dat met 10 tegen 11, het profiel van een Kasper Dolberg Anderlecht zou kunnen laten scoren.

De beloning voor het vele werk volgens Luis Vazquez

"Ik ben heel blij. Het is een bevrijding, ik wachtte al lang op dit doelpunt", gaf de Argentijn toe na de wedstrijd. "Ik heb altijd hard gewerkt voor het team, maar ik weet ook dat van een aanvaller verwacht wordt dat hij doelpunten maakt. Dit is de beloning voor mijn werk."

Dit harde werk was een van de redenen die Besnik Hasi aanhaalde voor een bij momenten gebrek aan scherpte van Vazquez voor het doel. Zoals toen hij zijn één-op-één-gevecht met Lawal verloor vlak voor de rust, een misser die het Lotto Park deed gruwen. "We weten ook dat als aanvaller van Anderlecht, je vaak zult worden bekritiseerd. Ik hoop dat hij vertrouwen heeft gekregen met dit doelpunt", gaf Hasi achteraf aan.

Kan Vazquez Dolberg écht doen vergeten?

Want hoewel dit doelpunt de supporters gerust zal stellen, zal het ook om bevestiging vragen. In het spel, zolang Anderlecht met 11 tegen 11 stond, toonde Vazquez dezelfde beperkingen als gewoonlijk. En we herinneren ons natuurlijk ook dat aanvallers zoals Isaac Kiese Thelin soms belangrijke doelpunten maakten. Ze hadden echter niet het niveau om basisspelers te zijn bij Sporting Anderlecht.

"Ik weet dat Dolberg een geweldige speler is, maar nu hij weg is, is het aan mij om te bewijzen dat ik hem kan vervangen. En ik kan je verzekeren dat ik alleen maar beter zal worden als ik meer speeltijd krijg," concludeerde Luis Vazquez over de opvolging van Kasper Dolberg. Het hele Lotto Park hoopt hierop, want hij is de enige echte nummer 9 waar Hasi op dit moment op rekent of kan rekenen.

