En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

Union SG neemt het dinsdagavond in Eindhoven op tegen PSV in de eerste wedstrijd van de League Phase in de Champions League. Sébastien Pocognoli heeft daar plots een extra optie in de spits waaruit hij kan kiezen.

Marc Giger staat dan toch op de Europese lijst van Union SG. Dat heeft de speler zelf ook vernomen, zo klonk het na de wedstrijd tegen Dender.

Sébastien Pocognoli heeft keuze te over in de spits bij Union SG

Die werd met 0-1 gewonnen, onder meer door een assist van Giger in een korte invalbeurt. En zo lijkt ook hij een kans te maken op minstens een invalbeurt tegen PSV Eindhoven of in een van de volgende wedstrijden met Union SG.



De strijd voorin wordt zo steeds steviger. Promise David zou een paar maanden geleden de eerste geweest zijn die op het wedstrijdblad stond, maar ondertussen zoekt hij naar het juiste ritme en zijn anderen hem voorbij gestoken.

Marc Giger droomde als kind van de Champions League

Zowel Kevin Rodriguez als Raul Florucz zitten ondertussen al aan vier doelpunten bij Union SG. En dus ook Marc Giger is een optie voor Pocognoli. "Ik ben er wél bij."

"Sinds wanneer ik dat weet? Zopas. De coach is het me net komen zeggen. Goed nieuws hé. Ik ga kunnen spelen in de competitie waar ik als kind van droomde", aldus Giger tegen Het Laatste Nieuws na de match in Denderleeuw.