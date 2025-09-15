Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

De doelmannenkwestie bij Club Brugge is helemaal losgebarsten. Na de fout van Nordin Jackers bij La Louvière wordt het systeem andermaal onder een vergrootglas gelegd. Frank Boeckx heeft zich nu ook uitgelaten over de zaak.

Volgens Franky Van Der Elst speelt de aflopende verbintenis van Mignolet een rol in de huidige keuzes. De kans bestaat dat zijn contract niet verlengd zal worden.

"Dat Club Brugge doorgaat met het keepersroulement is voor mij een verrassing én simpelweg een fout", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.



Lees ook... "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

Laatste seizoen voor Mignolet bij Club Brugge?

“Je kan zeggen: ‘Simon, het is je laatste seizoen, je zal alles spelen en krijgt vervolgens het afscheid dat je verdient’”, aldus Frank Boeckx in de HLN Podcast. “Maar als het zo doorgaat, zal Simon Mignolet niet met een grote smile op zijn afscheid staan.”

Volgens de krant zijn er in het verhaal op dit moment alleen maar verliezers. Jackers, Mignolet en Club Brugge hebben er op dit moment geen baat bij om te blijven roteren.

Nicky Hayen zette ook na de nederlaag in La Louvière zijn doelman Nordin Jackers uit de wind. Toch lijkt het erop dat de huidige situatie moeilijk houdbaar lijkt naar de rest van het seizoen toe. Afwachten dus wat er zal gebeuren.