Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"
Foto: © photonews
De doelmannenkwestie is zo stilaan een doelmannenprobleem geworden voor Club Brugge. Nordin Jackers ging tegen La Louvière andermaal in de fout en koste zijn ploeg zo mee punten. Nicky Hayen verdedigde zijn doelman, maar de analisten zijn streng.

Club Brugge besliste eind augustus om gewoon door te gaan met het rotatiesysteem tussen de doelmannen. Simon Mignolet lijkt in de midweek en de Champions League te gaan spelen, Nordin Jackers in het weekend.

Marc Degryse vindt het een fout van Club Brugge

Dat Jackers in de fout ging tegen La Louvière en eerder ook al tegen KAA Gent? Dat is koren op de molen van de analisten, die het geen goede zaak vinden dat het rotatiesysteem blijft duren bij blauw-zwart.

Een duidelijke nummer één, is niet iedereen daarbij gebaat? "Dat Club Brugge doorgaat met het keepersroulement is voor mij een verrassing én simpelweg een fout", aldus Marc Degryse in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

Hoelang lacht Club Brugge nog met de situatie?

"Ik lees dat intern eens goed wordt gelachen met de discussie in de buitenwereld, maar ik vraag mij af hoelang ze nog zullen lachen. Ik hoop voor Club, áls het zover komt dat ze op de meet een paar punten zullen tekortkomen, dat we niet met z'n allen moeten verwijzen naar de huidige situatie met Jackers."

Volgens Degryse kostte Jackers punten op Mechelen en op La Louvière. Volgens hem is het dan ook geen goede keuze om te blijven wisselen - stel je voor dat ook Mignolet fouten zou beginnen te maken ... 

