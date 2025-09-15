Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

Het moment nadert voor Union SG, dat dinsdagavond zijn eerste wedstrijd in de Champions League zal spelen tegen PSV Eindhoven. De titelverdediger uit België kijkt ernaar uit om zich te meten met de top van het Europese voetbal.

De grote afspraak nadert voor Union Saint-Gilloise. Dinsdagavond zullen de regerende kampioenen de Champions League betreden op het veld van PSV Eindhoven.

Voor deze ontmoeting was de ervaren Guillaume François te gast bij de podcast "1897", een samenwerking tussen het 1897-podcast-account en Pickx Sports. Hij onthulde met name de tegenstander die volgens hem de lastigste zal zijn om tegen te spelen.



Atlético Madrid als moeilijkste tegenstander voor Union SG in Champions League?

"Atlético Madrid, toch wel. We weten dat ze thuis erg moeilijk te bespelen zijn. Ze hebben, alles in acht genomen, een speelstijl die bij ons zou kunnen passen. Het zal interessant zijn om dat van dichtbij te zien en het live te beleven."

In de kern onder leiding van Sébastien Pocognoli is het doel voor iedereen hetzelfde: plezier hebben in een competitie die de club ontdekt en proberen af en toe voor een verrassing te zorgen die Union in staat zou kunnen stellen om bij de top-24 van de League Phase te eindigen.

Union wil zich meten met de beste teams van Europa

"Het is een jongensdroom die uitkomt voor de meeste spelers. Elke wedstrijd zal van een ongelofelijke intensiteit zijn en we kijken er echt naar uit dat de competitie begint en we ons kunnen meten."

"We hebben altijd een goed figuur geslagen in de Europa League, maar dit is een grote stap hoger en we willen zien of we punten kunnen pakken in de Champions League. We zijn ambitieus en kijken er naar uit", besloot Guillaume François.