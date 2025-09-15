Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Deze week is het eindelijk zover: Club Brugge en Union beginnen aan het avontuur in de Champions League. En dus is de vraag: hoe liggen de kansen van de Belgische teams?

Club Brugge maakte heel wat indruk tegen het Schotse Glasgow Rangers en daardoor hebben we dit jaar twee Belgische vertegenwoordigers in de Champions League.

Vorig jaar de top-24 voor Club Brugge

Vorig seizoen haalde blauw-zwart zelfs de top-24, zij het nipt. En dus is de vraag of ze dat huzarenstukje dit jaar nog eens zouden kunnen overdoen.

De loting is alvast niet van de poes en lijkt moeilijker dan vorig jaar. Club Brugge opent zijn CL-campagne thuis tegen AS Monaco op 18 september. Nadien volgen verplaatsingen naar Atalanta (30/9) en Bayern München (22/10). De grootste thuismatch wordt op 5 november gespeeld tegen FC Barcelona.

Kan dat dit seizoen ook met moeilijkere loting?

Op 26 november reizen ze naar Portugal voor de match tegen Sporting CP. Op 10 december wordt er tegen Arsenal gespeeld op Jan Breydel. De lange verplaatsing naar Almaty is op 20 januari, terwijl ze het op de laatste speeldag van League Phase thuis opnemen tegen Marseille (28/1).

Peter Vandenbempt schat de kansen in bij Sporza Daily: "Als er op twee speeldagen van het einde nog een kansje inzit en dan ben je nog in de running, dan kan dat tegen Almaty en Marseille misschien nog en dan liggen er kansen. Maar als Club Brugge de top-24 opnieuw zou halen, dan vind ik dat een formidabele prestatie."