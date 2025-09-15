Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Hoe liggen de kansen voor Club Brugge? "Dat zou een formidabele prestatie zijn"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze week is het eindelijk zover: Club Brugge en Union beginnen aan het avontuur in de Champions League. En dus is de vraag: hoe liggen de kansen van de Belgische teams?

Club Brugge maakte heel wat indruk tegen het Schotse Glasgow Rangers en daardoor hebben we dit jaar twee Belgische vertegenwoordigers in de Champions League.

Vorig jaar de top-24 voor Club Brugge

Vorig seizoen haalde blauw-zwart zelfs de top-24, zij het nipt. En dus is de vraag of ze dat huzarenstukje dit jaar nog eens zouden kunnen overdoen. 

De loting is alvast niet van de poes en lijkt moeilijker dan vorig jaar. Club Brugge opent zijn CL-campagne thuis tegen AS Monaco op 18 september. Nadien volgen verplaatsingen naar Atalanta (30/9) en Bayern München (22/10). De grootste thuismatch wordt op 5 november gespeeld tegen FC Barcelona.

Kan dat dit seizoen ook met moeilijkere loting?

Op 26 november reizen ze naar Portugal voor de match tegen Sporting CP. Op 10 december wordt er tegen Arsenal gespeeld op Jan Breydel. De lange verplaatsing naar Almaty is op 20 januari, terwijl ze het op de laatste speeldag van League Phase thuis opnemen tegen Marseille (28/1).

Peter Vandenbempt schat de kansen in bij Sporza Daily: "Als er op twee speeldagen van het einde nog een kansje inzit en dan ben je nog in de running, dan kan dat tegen Almaty en Marseille misschien nog en dan liggen er kansen. Maar als Club Brugge de top-24 opnieuw zou halen, dan vind ik dat een formidabele prestatie."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (18/09).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Monaco

Meer nieuws

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen

18:20
1
"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

"Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge"

15:30
3
Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

Degreef (Anderlecht) en Kotto (Gent) kennen hun schorsingsvoorstellen: bondsparket spaart Degreef niet

19:00
Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

Ivan Leko had het goed begrepen: dit is het terugkerende probleem van Standard

18:40
Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

Peter Bosz heeft iets te zeggen over Union SG ... en de Belgische coëfficiënt: "Het is een feit"

17:20
"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer De derde helft

"Jij deed het al twee keer en ik binnenkort voor het eerst": Ruben Van Gucht verklapt het tegen Maaike Cafmeyer

18:00
1
Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate"

17:40
1
Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

Sébastien Pocognoli onthult de ambities van Union Saint-Gilloise in de Champions League

16:00
Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

Belgische ref in Champions League krijgt er al op voorhand flink van langs

16:30
Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan" Reactie

Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"

15:15
Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

Degreef wordt helemaal afgemaakt door Anderlecht-coryfee: "Hij kan niet verdedigen"

17:00
1
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

"Op training denk je soms oei, maar ...": coach Zulte Waregem is lyrisch over zijn boomlange spits

14:40
4
Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt CV op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst

15:00
7
De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

10:30
14
Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

14:20
1
"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

10:00
10
Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

Doku waarschuwt De Bruyne na glansrol in Manchester derby

14:00
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
2
Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

12:40
9
"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
13
Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

12:00
21
Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

12:20
5
Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

08:00
3
En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

11:00
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt Reactie

Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

10:45
4
"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

10:15
1
Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

09:30
4
La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

07:00
3
Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

08:20
Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

09:00
4
Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

08:40
En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

07:40
1
Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

07:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
PSV PSV 16/09 Union SG Union SG
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 16/09 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 16/09 Villarreal Villarreal
Real Madrid Real Madrid 16/09 Marseille Marseille
SL Benfica SL Benfica 16/09 FK Qarabag FK Qarabag
Juventus Juventus 16/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 17/09 Pafos FC Pafos FC
Slavia Praag Slavia Praag 17/09 Bodø Glimt Bodø Glimt
Bayern München Bayern München 17/09 Chelsea Chelsea
Ajax Ajax 17/09 Inter Milaan Inter Milaan
Liverpool FC Liverpool FC 17/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 17/09 Atalanta Atalanta
Club Brugge Club Brugge 18/09 Monaco Monaco
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 18/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 18/09 Kairat Almaty Kairat Almaty
Newcastle United Newcastle United 18/09 Barcelona Barcelona
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 18/09 Galatasaray Galatasaray
Manchester City Manchester City 18/09 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

DKMA DKMA over "Nul goals en ook dat is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Club Brugge" bink bink over Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler Joe Joe over Yves Vanderhaeghe (ex-Kortrijk, Oostende, Gent en Anderlecht) stuurt cv op én heeft duidelijke voorkeur voor toekomst Andreas2962 Andreas2962 over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" Dirk1897 Dirk1897 over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" Andreas2962 Andreas2962 over "Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub LordJozef LordJozef over Frank Boeckx weet waarom er geroteerd wordt onder de Brugse doelmannen Swakke25 Swakke25 over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over Gumienny laat zich uit over fase in Anderlecht - Genk: "Is geen karate" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved