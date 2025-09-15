Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

Er is al meerdere malen gesproken over de arbitrage tussen Anderlecht en Genk afgelopen zondag. Een van de felbesproken beslissingen was de niet gefloten strafschop voor Zakaria El Ouahdi.

Net voor het uur ging Zakaria El Ouahdi neer in het strafschopgebied. Een ietwat theatrale val, maar de twijfel was er: had Moussa N'diaye de Marokkaanse international geraakt?

El Ouahdi zelf twijfelt geen moment. "Hij heeft me geraakt, daar ben ik 200% zeker van. Ik weet het. Het is een beetje vreemd dat de scheidsrechter en de VAR het niet hebben gezien", verklaarde hij na de wedstrijd. D'Hondt werd niet naar het scherm geroepen door de VAR, wat bewijst dat er geen "duidelijke fout" van zijn kant was.



Lees ook... Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

De goal viel uiteindelijk wrl voor KRC Genk, maar een beetje te laat: de Limburgers slaagden er niet in om de tweede te maken, en dat is wat Thorsten Fink vooral zal onthouden. "We kunnen praten over de arbitrage, maar feit is dat we met 11 tegen 10 alleen maar teleurgesteld kunnen zijn over dit resultaat", betreurde de Genkse coach op de persconferentie.

"Natuurlijk is het niet makkelijk tegen een compacte tegenstander. We vonden geen ruimte... en laten te veel ruimte over in het centrum dat hun goal inleidde", voegde Fink eraan toe. "Ik ben blij met onze reactie, want dat was niet vanzelfsprekend. Vorige week stonden we met 10 tegen 11 en wonnen we de wedstrijd, dat bewijst wel iets".

Thorsten Fink weet echter dat ze het niveau moeten opkrikken tegen Charleroi komend weekend. "Onze mentaliteit was goed, maar we moeten verbeteren om zaterdag de volle drie punten te pakken tegen Charleroi".