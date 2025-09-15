Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Deze week werd het programma 'Wie wordt de man van Wendy?' opnieuw een beetje brandend actueel door de erkenning van Clément als zoon van Prins Laurent. Maar de komende weken lijkt de vraag opnieuw 'Wie wordt de voorzitter van Anderlecht?' te gaan worden.

Bij RSC Anderlecht zijn ze volop aan het zoeken naar een nieuwe structuur na het ontslag van Wouter Vandenhaute bij paars-wit. En daarvoor krijgt Marc Coucke heel veel hulp.

Nieuwe structuur bij Anderlecht wordt op poten gezet

Binnen enkele weken zal er meer duidelijkheid komen over die nieuwe structuur, zo gaf de sterke man van Anderlecht aan voor de wedstrijd tegen KRC Genk.



De wedstrijd tegen Genk eindigde op een 1-1 gelijkspel en was de eerste test na het ontslag van Wouter Vandenhaute. De supporters waren steeds ontevredener geworden, maar toonden een bericht van verzoening voor de match tegen Genk.

Broer van Marc Coucke ook kandidaat-voorzitter?

In de tussentijd had het Lotto Park wel een wedstrijd mogen ontvangen. Die van de Rode Duivels tegen Kazachstan. Marc Coucke was daar aanwezig samen met Michael Verschueren. Dit voedde de geruchten over de terugkeer van de voormalige sterke man van de club.

Toen hij hierover werd bevraagd bij zijn aankomst in het stadion, koos Coucke ervoor om er met humor omheen te draaien: "Vandaag zit mijn broer naast mij. Is hij dan ook kandidaat voor het voorzitterschap?", kon er nog een lachje af bij Coucke.