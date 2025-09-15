Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Veel schoon volk bij RSC Anderlecht tegen KRC Genk. Onder meer Paul Van Himst, Romelu Lukaku en Dries Mertens tekenden present tussen het publiek in het Lotto Park. Ondertussen is het wachten op nieuws vanuit het bestuur over de nieuwe structuur.

De voorbije week gonsde het al van de geruchten over wie de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht zou kunnen worden. Neemt Marc Coucke zélf de scepter over? Komt Michael Verschueren terug naar paars-wit?

Wie wordt de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht?

En welke andere figuren zullen worden aangesteld binnen de Raad van Bestuur en eventueel voor het sportieve? Er zijn heel wat vragen, maar tot op heden waren er geen antwoorden.



Marc Coucke heeft op zondag voor de wedstrijd tegen KRC Genk wel in zijn kaarten laten kijken. "Ik kom gewoon naar de match kijken en voor de rest doe ik veel telefoons en meetings."

Marc Coucke heeft agenda vrijgemaakt voor RSC Anderlecht

"Ik heb mijn agenda vrijgemaakt voor deze schitterende club", aldus Marc Coucke tegen VTM. "Het is bijna ontroerend hoeveel mensen willen helpen en met ideeën komen. Nog twee à vijf weken en dan komen we wel met alle zaken en de structuur af."

"Wat we in die weken willen? Vooral zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Daarvoor is het team er, daar heb ik geen enkele inbreng in. We hebben er alle vertrouwen in", is de sterke man duidelijk.