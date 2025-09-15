Peter Vandenbempt kritisch voor KRC Genk: "En aan hem zou ik zeggen: beetje dimmen"

KRC Genk verloor twee dure punten op bezoek bij RSC Anderlecht. De rode kaart voor Tristan Degreef viel snel, maar de Limburgers slaagden er niet in om meer dan één keer te scoren en zo de volle buit te pakken tegen tien Brusselaars.

Thorsten Fink gaf het na de wedstrijd zelf ook aan: voor hem waren het twee verloren punten, ook al zou je op voorhand misschien wel tekenen voor een punt in het Lotto Park.

Rode kaart jammer voor de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk

"Gezien de omstandigheden met een uur met een mannetje meer kunnen we hier niet tevreden mee zijn", aldus Fink in de catacomben van het stadion in Anderlecht.



Een gevoel dat ook gedeeld werd door Peter Vandenbempt in de gelijknamige podcast: "Zonde voor de wedstrijd van de rode kaart voor Degreef, waardoor het voetbal wel wat uit het spel ging."

Te veel gepingel bij KRC Genk

Genk heeft het volgens Vandenbempt vooral niet goed genoeg gedaan: "Voortdurend gepingel, te traag, voortdurend door het centrum proberen doorbreken. Pas bij de inbreng van Erabi als tweede spits werd Genk gevaarlijk."

Erabi maakte wel meteen indruk. Het lijkt er volgens Vandenbempt op dat het misschien niet lang zal duren voor hij het nummer 1 zal worden in de spits bij Genk. "En aan El Ouahdi is het misschien de zaak om wat te dimmen. Fink kan dat als ideale vaderfiguur misschien wel doen."