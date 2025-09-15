Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

Liefst negentien doelpunten werden er gescoord tijdens de zevende speeldag van de Jupiler Pro League, afgelopen weekend. Hier is ons team van de week, met alweer een aantal interessante spelers van interessante ploegen.

Doelman

We hebben hem al enkele weken genoemd als een van de goede leerlingen. Maar ook tegen Club Brugge was hij opnieuw onverslaanbaar en dus werd Marcos Peano gekozen als doelman van ons team van de week. Er werden zes reddingen geteld en tal van gevaarlijke acties afgeweerd: een solide wedstrijd van de doelman van La Louvière. Brent Gabriel van Zulte Waregem had ook genoemd kunnen worden.

Verdediging

Een verdedigingslinie van vier vormt ons team van de week. Aan de linkerkant heeft Yannick Cappelle uit Ath zich tegen Leuven laten zien, met het doelpunt voor de 2-0 van Essevee als beloning.



In het centrum van de verdediging toonde Wagane Faye zich solide en scoorde hij het winnende doelpunt voor La Louvière tegen Brugge. Hij wordt vergezeld door Emin Bayram, solide verdedigend en doelpuntenmaker tijdens de overwinning van Westerlo op Sint-Truiden. Aan de rechterkant hebben we getwijfeld met de speler Kevin Van Den Kerkhof van Charleroi, maar uiteindelijk werd deze week de Anderlecht-speler Killian Sardella geprezen met een knappe assist als klap op de vuurpijl.

Middenveld

Drie middenvelders trokken onze aandacht: Yacine Titraoui, uitstekend bij Charleroi tegen Cercle Brugge; Dogucan Haspolat, bijna man van de wedstrijd zonder te scoren tijdens de overwinning van Westerlo in Stayen - met toch een beslissende assist op zijn naam.

Het derde profiel had aanvallender kunnen zijn, met Jakob Napoleon Romsaas die bijvoorbeeld op onze shortlist stond. Maar onze keuze viel uiteindelijk op Owen Maes, die La Louvière op weg zette naar de zege met een belangrijke corner.

Aanval

Twee vleugelspelers en een spits vormden onze aanvalslinie. Aan de linkerkant kozen we voor Michal Skoras, die bij Gent een nieuwe start maakt na een moeilijke periode bij Club Brugge. Het leverde meteen een doelpunt en een goede wedstrijd van de Pool op. Hij zal ongetwijfeld erg belangrijk worden of zijn in de ogen van Ivan Leko.

Aan de rechterkant kozen we voor een derde speler van Westerlo: Griffin Yow, doelpuntenmaker vanaf de strafschopstip en ongrijpbaar aan zijn kant. Voorin kozen we voor Aurélien Scheidler, doelpuntenmaker, beslissende passgever en man van de wedstrijd tijdens de overwinning van Charleroi tegen Cercle.

Ons team van de zevende speeldag ziet er als volgt uit: