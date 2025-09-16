Hoe gaat Christian Burgess zich gedragen in de Champions League? "Als ik 'certain things' moet doen..."

Christian Burgess, de Britse verdediger van Union, kijkt uit naar het Champions League-duel tegen PSV. In België staat hij bekend om zijn harde, soms provocerende speelstijl, en bij fans van andere ploegen ligt hij veelal onder vuur. Hoe gaat dat aflopen op het Europese toneel?

“Ik ga mijn spel spelen", zegt Burgess met een lach in HLN. Wanneer hem wordt gevraagd of hij zijn gedrag gaat aanpassen tegen ploegen als Atlético of Galatasaray, is hij vrij duidelijk. Zijn competitieve karakter zal hem niet zomaar veranderen.

“Het is wie ik ben. Ik heb een vurig karakter en ben heel, héél competitief. Ik ben van niemand bang. Dus ik ga daar álles geven, ook als dat betekent dat ik ‘certain things’ moet doen", klinkt het vastberaden.



Emoties onder controle

Toch beseft Burgess dat de Champions League andere regels kent dan de Belgische competitie. “We hebben onlangs een gesprek gehad met het UEFA Referee Department. Wat zij verwachten van spelers neem ik zeker mee", legt hij uit.

Daarbij gaat het vooral om gedragsregels op het veld. “Alleen de aanvoerder mag met de scheidsrechter praten. Ze willen geen opstootjes en gebeurt dat toch, dan krijg je geel. Het is een kwestie van emoties onder controle houden.”

Burgess benadrukt dat hij zijn harde spel kan combineren met discipline. “Voetbal is een spel van emoties. Soms speel je op het randje, maar nooit erover. Anders geef je de scheidsrechter een kans om een sanctie te geven. Dat besef ik en dat neem ik mee naar de Champions League.”