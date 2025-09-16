Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op

Toekomst aan de jeugd: Afrikaanse academie speelt tegen Genk, Club en Mechelen - jonge spelers vallen op
Foto: © Rajano

De toekomst is aan de jeugd, zoveel is duidelijk. En op gezette tijdstippen komt er al eens een toptalent aan de oppervlakte. Soms uit de eigen jeugd, soms uit een buitenlandse academie. En ook het verhaal van de Kenpong Academie is zeer interessant te noemen.

De Ghanese Kenpong Academy speelde begin september tijdens een 'Belgische tour' tegen elite jeugdploegen, waaronder KRC Genk en Club Brugge, en het won zelfs tegen Club Brugge – een unieke prestatie voor een Afrikaanse academie.

In totaal werden drie wedstrijden gespeeld met wisselende resultaten. Tegen Club Brugge U18 werd flink uitgehaald en met 4-1 gewonnen, tegen KRC Genk U19 werd dan weer met 3-1 verloren en tegen KV Mechelen U19 werd een 1-1 gelijkspel behaald.

Mooie resultaten tegen KRC Genk, KV Mechelen en Club Brugge behaald

Diverse spelers vielen tijdens de Belgische tour wel op en mogen nog steeds blijven dromen van een profcontract in ons land. Uitsluitsel daarover is er nog niet, maar dat zou wel eens heel snel kunnen gaan veranderen.

In oktober keren 3 veelbelovende spelers terug, met een profcontract op het spel. Bovendien komt er een mini-documentaire/beeldenreeks die een exclusief inkijkje geeft in hun traject en ervaringen tijdens de tour. Op die manier zal er achteraf ook op het verhaal kunnen worden teruggeblikt.

Selectieproces in verschillende etappes

Het eerste deel van het selectieproces zit er dus ondertussen op. De volgende stappen liggen ondertussen ook al klaar, zoveel is duidelijk. De clubs maken een eerste selectie op basis van wat ze gezien hebben tijdens de wedstrijden, waarna enkel de spelers die er echt bovenuit steken een vervolgkans krijgen via stages, extra trainingen en eventueel contractonderhandelingen.

Heel wat scouts zitten bij de wedstrijden van de U18 en U19 in de tribunes, dus ook zij hebben de Kenpong Academy aan het werk gezien. En dus kunnen ze er ook eventueel talenten van gaan wegplukken.

Bij de drie spelers die in oktober opnieuw in België verwacht worden, is er momenteel één naam die er duidelijk bovenuit steekt: Nana Carther. Dat is een 17-jarige defensieve middenvelder die al de nodige adelbrieven kan voorleggen.

Met zijn profiel kan hij alvast heel wat topclubs warm maken en zowel in ons land als in het buitenland zijn er al ploegen die hem op de scoutingslijstjes hebben staan. Of hij de volgende parel wordt in de Jupiler Pro League

Kansen voor Nana Carther & co in België?

Dat zal nog moeten blijken de komende weken. We volgen het uiteraard met u op de voet op als een paar van de spelers van de Kenpong Academy - inclusief dus al zeker Nana Carther - opnieuw voet zetten op Belgische bodem.

De weg is natuurlijk nog lang, maar dat teams als KRC Genk en Club Brugge via de beloftenploegen in de Challenger Pro League een soort 'tussenstap' kunnen aanbieden, maakt van Belgische teams een mooie competitie om in de jeugd te investeren en te geloven.

Dat blijkt ook uit de cijfers van de top-20 competities in Europa, want spelers jonger dan 21 jaar krijgen in België meer kansen dan in vele andere toplanden. Enkel Zweden doet op dit moment beter dan ons, blijkt uit cijfers van Transfermarkt.

