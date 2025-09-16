Jupiler Pro League maakt indruk met speelkansen voor de jeugd: Anderlecht, Club Brugge, Genk en Westerlo maken indruk

De toekomst is aan de jeugd. Dat is al jaren het devies en wordt het ook steeds meer in de Jupiler Pro League. Heel wat jonkies komen aan bod in onze competitie en sommige daarvan maken ook steeds meer indruk.

De impact van de jeugd op een competitie is niet in elke competitie even groot. In de Jupiler Pro League is die wel steeds groter aan het worden. Dat laten ook de cijfers zien van de voorbije seizoenen en ook van vorig jaar.

Volgens de cijfers van Transfermarkt is de Jupiler Pro League van alle competities uit de top-20 van de UEFA de competitie die het tweede meest de jeugd gebruikt. Dat maakte het bekend via de sociale media dit weekend.



Lees ook... Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Veel kansen voor de jeugd

"Afgelopen seizoen werd in de Jupiler Pro League bijna 22% van het totale aantal competitieminuten gespeeld door een speler jonger dan 21. De Jupiler Pro League moet op het vlak van kansen geven aan de jeugd, enkel de Zweedse Allsvenskan laten voorgaan!"

Het valt op dat de grootste competities helemaal onderaan bengelen. Spanje staat pas vijftiende, Engeland zestiende, Duitsland zeventiende en Italië achttiende. En in Turkije en Griekenland komen al eens vedetten op leeftijd terecht, dus ook dat is geen verrassing.

Het geldspel maakt dus ook een impact op de manier van kansen geven aan de jeugd. België en Nederland staan wat dat betreft dus helemaal bovenaan bij de beteren van de klas - het is opvallend dat de Jupiler Pro League ondertussen de Eredivisie voorbij is.

Jupiler Pro League doet beter dan Eredivisie en Portugal

Dat is dan toch weer anders in Portugal. Ook dat land staat nochtans te boek om via de Zuid-Amerikaanse markt heel wat jonkies de kans te geven, maar momenteel staat het land pas veertiende met 11,6 procent van de speeltijd - net iets meer dan de helft in vergelijking met België.

Als we vervolgens een keertje kijken naar welke spelers met een jeugdige leeftijd die het meeste indruk maken, dan komen we al gauw uit bij het statistiekenbureau CIES dat heel veel verschillende data en parameters bijhoudt.

In een van hun laatste reports hebben ze de beste 200 spelers van onder de 20 jaar in de Europese competities opgelijst. Daarbij kregen die zowel qua prestaties als qua opgedane ervaringen een cijfer uitgezet in rapportpunten.

Lamine Yamal scoort met 97,7% van het maximale de beste cijfers en dat is geen verrassing. Ook het nummer twee komt van Barcelona: Pau Cubarsi. Het podium wordt vervolledigd door Warren Zaïre-Emery van PSG.

Anderlecht, Genk, Westerlo en Club Brugge scoren in ons land

In de Jupiler Pro League zijn er ook wat jeugdige toptalenten te vinden. Zes spelers uit onze competitie maken de dienst uit in de top-200 van het CIES. De beste van het lot uit ons land is momenteel Yasin Özcan van RSC Anderlecht.

De huurling van Aston Villa heeft tot op heden wel nog geen enkele speelminuut kunnen maken in onze competitie, dus is het afwachten wat zijn impact op Anderlecht en de Jupiler Pro League kan gaan worden.

Het nummer twee (Kos Karetsas van Genk) is uiteraard geen verrassing, terwijl er op nummer drie nog een zomertransfer staat: Mamadou Diakhon van Club Brugge. Ook naar Antonio Cordero van Westerlo, Mihaljo Cvetkovic en Vince Osuji is het de komende maanden uitkijken.