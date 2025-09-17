Boeckx vergelijkt (stijl van) Renard met Van Holsbeeck: "Dat was de klasse van het instituut Anderlecht"

Olivier Renard verschijnt steevast met losse kledij en een petje op het hoofd in de media. En dat wordt niet overal op gejuich onthaald. Vooral Frank Boeckx wikt en weegt zijn woorden niet.

Olivier Renard kwam afgelopen zondag zijn transferkeuze verdedigen voor de camera van DAZN. De sportief directeur van RSC Anderlecht was zoals altijd casual gekleed en had eveneens zijn pet op het hoofd.

"Hij heeft een bestuursfunctie", blaast Frank Boeckx in Het Laatste Nieuws. "Ik ken het Anderlecht van Herman Van Holsbeeck nog. Hij verscheen altijd netjes in pak en das. Maar die gewoonte is blijkbaar vertrokken met Herman."

🗣 | Olivier Renard blijft strijdvaardig ondanks de tegenvallende resultaten van de laatste weken. 👊🎤 #ANDGNK pic.twitter.com/5zXqOUMC55 — DAZN België (@DAZN_BENL) September 14, 2025

De voormalige doelman van paars-wit denkt dan ook met weemoed terug aan betere tijden. "Van Holsbeeck stond er ook altijd om de bezoekende ploeg te ontvangen. Welke wedstrijd of tegenstander het ook was."

"Dat was de klasse van het instituut Anderlecht", is Boeckx op dreef. "Sportdirecteuren zijn dezer dagen zeker niet allemaal meer in een pak en das. Maar dat petje vind ik toch niet niét klassevol genoeg."

Wat Olivier Renard overigens te zeggen had tijdens dat interview mét petje op het hoofd? Het ging over Kasper Dolberg, Jan-Carlo Simic en de zomermercato.