Club Brugge-kapitein Hans Vanaken: "Zware groep? Vorig jaar ook"
Hans Vanaken (33) begint dit seizoen aan zijn achtste Champions League-campagne met Club Brugge. Voor de spelmaker voelt het miljoenenbal al lang niet meer als onbekend terrein. Met onder meer Barcelona en Arsenal die richting Jan Breydel afzakken, wacht hem opnieuw een stevig menu.

“De volgende ronde? Het gaat niet elk jaar lukken, maar dat blijft wel ons doel", aldus Vanaken in Het Nieuwsblad. De voorbije tien jaar groeide Vanaken uit tot hét gezicht van Club Brugge in Europa. T

Morgen trekt de kapitein weer het voortouw in een nieuw avontuur. De loting bracht met Barcelona en Arsenal twee grootmachten richting Brugge. Toch blijft Vanaken nuchter. “Het is een zware groep, dat beseffen we allemaal. Maar vorig seizoen zaten we ook in een moeilijke situatie en toen haalden we de laatste 24. Dat moet opnieuw de ambitie zijn, ook al wordt het een stevige uitdaging.”

De opener tegen Monaco is meteen belangrijk. Punten rapen is cruciaal als Club een rol wil spelen in de League Phase. “Over Monaco weet ik eerlijk gezegd weinig, ik volg de Franse competitie niet echt”, klinkt het eerlijk. “De staf zal ons deze week de nodige beelden en info geven. Maar onze doelstelling moet duidelijk zijn: winnen.”

La Louvière was een teleurstelling voor Vanaken

De nederlaag in La Louvière zorgde niet voor paniek bij de kapitein. “Je weet dat je daar tegen een laag blok speelt en dat is altijd moeilijk te doorbreken. Op momenten was ik teleurgesteld, maar eigenlijk hadden we genoeg kansen om de match gewoon te winnen. Dat mag ons niet uit ons evenwicht brengen.”

Voor Vanaken draait nu alles om donderdag. “De Champions League en de competitie zijn totaal verschillend. Vorig seizoen hebben we gezien dat de prestaties los van elkaar staan. Laten we hopen dat we meteen een goed resultaat neerzetten. De volgende ronde zal niet elk jaar lukken, maar dit blijft wel ons doel. We moeten ambitieus zijn.”

Volg Club Brugge - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (18/09).

