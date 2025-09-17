De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek

De Belgische transfermarkt sloot later dan de rest en... dat zorgt voor een héél opvallende statistiek
De transfermarkt in België sloot een week langer dan de meeste Europese voetballanden. En dat heeft voor een héél opvallende statistiek gezorgd.

De Belgische zomermercato sloot een week later de deuren dan de transferperiodes van pakweg Engeland, Spanje en Nederland. Meer zelfs: de Jupiler Pro League was al zes speeldagen ver toen de spreekwoordelijke blok erop ging.

De elftallen die de eerste speeldag van onze pintjesliga speelden zijn bijgevolg helemaal niet meer dezelfde als de elftallen die afgelopen weekend op het veld stonden. Een vreemd fenomeen? Zeker en vast. Maar er zijn specifieke redenen voor.

Héél grote verschillen?

Diverse statiekenbureaus hebben inmiddels werk gemaakt van de grote verschillen die er waren tussen de elftallen van de eerste speeldag en de zevende speeldag. En de uitkomst is héél verrassend.

Meer dan twintig basisspelers van de eerste speeldag hebben hun team inmiddels ingeruild voor een andere bestemming. Dit vertegenwoordigt zomaar eventjes tien procent van de spelers die in actie kwamen.

Sporting Charleroi hét kind van de rekening

De voorbeelden zijn legio: Kasper Dolberg, Adriano Bertaccini, Jan-Carlo Simic, Michel-Ange Balikwisha, Nikola Stulic, Michal Skoras,... Leuk om weten: vooral Sporting Charleroi is met vijf spelers het hardst getroffen.

Bij Standard, Cercle Brugge, RAAL La Louvière, OH Leuven en Zulte Waregem verliet dan weer geen enkele basispion van de eerste speeldag de rangen. Al wil dat niet zeggen dat deze clubs geen uitgaande transfers meer hebben gedaan.

