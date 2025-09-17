Ex-coach Philippe Clement weet precies hoe Club Brugge van Monaco kan winnen

Donderdag ontvangt Club Brugge AS Monaco in Jan Breydel voor de Champions League. Een bijzondere affiche, want Philippe Clement stond in het verleden aan het roer bij beide clubs. De coach volgt zijn ex-ploegen nog steeds van nabij en maakte voor de match een analyse.

“Op basis van wat Club Brugge de voorbije seizoenen Europees heeft gepresteerd, wordt het een 50-50 wedstrijd”, aldus Clement in Het Nieuwsblad. “Maar omdat Club in eigen huis met die vurige supporters mag spelen, wordt het 60-40 in hun voordeel. Monaco is immers ook nog zoekende. Dat geheel klikt nog niet in elkaar.”

Volgens Clement zit er nochtans kwaliteit genoeg in de Franse selectie. “Ze hebben 9 op 12 in de Ligue 1, maar ik zag nog geen echt overtuigende match. Toch beschikken ze over spelers die in één moment een wedstrijd kunnen beslissen. Balogun en Biereth bijvoorbeeld in de aanval. Op de flank speelt Akliouche, die nog bij mij debuteerde en intussen de Franse nationale ploeg haalde.”



“Minamino of Golovin komt van de rechterkant, en achterin staat er een stevig geheel met backs die veel aanvallende impulsen brengen. Op het middenveld loopt Zakaria rond, veel meer ervaring dan toen ik er was. En centraal achterin hebben ze met Dier, Salisu of Kehrer altijd twee stevige verdedigers. Allez, ze hebben echt kwaliteit op alle posities.”

Club Brugge heeft 60 procent kans om de match te winnen

Toch ziet Clement ook hoe Club Brugge kan toeslaan. “In de omschakeling is Monaco gevaarlijk, maar dat was Club de voorbije Europese matchen ook. Met een goed stevig blok, goed pressen vanuit dat blok en dan snel omschakelen. Zo kan Club die wedstrijd winnen. Laat Hans Vanaken die balletjes maar achter de verdediging leggen, dat blijft superbelangrijk.”

Clement besluit met een boodschap die vertrouwen uitstraalt. “Club heeft in heel zijn geschiedenis al laten zien dat ze zelfs de grootste teams aankunnen. Daarom is hun Champions League-loting zo interessant. Het belooft een prachtige wedstrijd te worden.”