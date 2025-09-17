Voormalig Anderlecht-spits maakt droom waar: eerste CL-match ooit bij kleinste club in de competitie

Landry Dimata speelt woensdagavond zijn allereerste wedstrijd in de Champions League. De 28-jarige ex-Anderlechtspits maakte deze zomer de overstap van Samsunspor naar het Cypriotische Pafos, één van de verrassingen in deze editie van het kampioenenbal.

“De spelers, de staff en de clubleiding hebben me fantastisch ontvangen. De infrastructuur is heel professioneel en het clubproject ambitieus. Ze willen een referentie zijn in Cyprus en ook in Europa”, vertelde Dimata aan RTL Sports.

De keuze voor Pafos werd mede bepaald door de Champions League-kwalificatie. “Dat heeft enorm meegespeeld. Ik wilde op het hoogste niveau spelen en me meten met de besten. De Champions League was altijd een doel voor mij. Ik voel me als een jongen die zijn droom waarmaakt.”

Dimata volgde ook de voorrondes van dichtbij. “Ik heb het traject van Pafos gevolgd, zelfs al was het niet makkelijk om beelden te vinden. Het doelpunt van Jaja bij de kwalificatie maakte me helemaal blij, al moest ik het een beetje rustig vieren bij Samsunspor.”

Dimata speelt tegen ex-coach Vincent Kompany

De Belgische spits gelooft dat Pafos kan verrassen in de Champions League. “Dat is ons doel. We gaan niet alle wedstrijden winnen, maar we kunnen één of twee stunts neerzetten. De nieuwe formule geeft kleine clubs echt kansen om te verrassen.”

Woensdag wacht meteen een stevige test: een uitwedstrijd tegen Olympiacos en later een thuiswedstrijd tegen Bayern München, waar Dimata zijn voormalige coach Vincent Kompany terugziet. “Het wordt speciaal. Mensen uit Brussel belden me meteen toen ik het nieuws hoorde. Het is een mooie kans om me te tonen.”