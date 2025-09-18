Degreef gaat te vaak over de schreef: Anderlecht-talent moet zich spiegelen aan ex-speler van paars-wit

Tristan Degreef is zonder twijfel een speler met potentieel. Zijn dribbels, snelheid en durf zijn een wapen, maar dat talent gaat te vaak gepaard met roekeloosheid. In 11 matchen verzamelde hij al vier gele en één rode kaart. Voeg daarbij die onnodige penaltyfout op Union en het wordt veel...

Zulke fouten maken het leven voor Anderlecht moeilijker dan nodig. Bij Union zie je jonge spelers die agressief spelen, maar veel minder ostentatief. Degreef lijkt daar nog niet aan toe. Zijn jeugd bij Anderlecht was comfortabel: niet veel werk defensief, niet veel verdedigen, geen echte noodzaak om de grenzen van het spel af te tasten.

Besnik Hasi vraagt echter van al zijn spelers dat ze overal inzet tonen, ook verdedigend. Daar wringt het schoentje voor Degreef. Het is duidelijk dat hij moet leren wanneer hij kan doordrukken en wanneer hij moet remmen.

Thomas Delaney had Degreef veel kunnen leren

Een speler als Thomas Delaney, die altijd op het randje speelde maar er constant mee wegkwam, had Degreef perfect kunnen bijsturen. Degreef heeft die finesse nog niet: het bespelen van de scheidsrechter is hem vreemd, en hij blijft te zichtbaar over de schreef gaan.

Zijn opstapeling van kaarten is niet louter een statistiek: het kost Anderlecht concrete punten. Twee weken geleden zorgde een domme penalty tegen Union ervoor dat het duel meteen in een beslissende plooi viel. Vorig seizoen liep hij al tegen 10 gele kaarten aan in 29 wedstrijden. Als hij zo doorgaat, kan dat hem op termijn letterlijk zuur opbreken.

Degreef moest in zijn jeugd nooit zoveel verdedigen

Hasi wil agressief voetbal zien, maar binnen de perken. Degreef moet leren die balans te vinden. Zijn talent is er, maar het vergt discipline en spelinzicht om niet telkens het team te benadelen. Elke gele kaart die vermeden had kunnen worden, is een stap richting meer stabiliteit en consistentie.

Het leerproces is duidelijk: Degreef kan leren, maar het vraagt tijd, begeleiding en een scherpe zelfreflectie. Hij moet begrijpen dat lef en inzet niet gelijkstaan aan roekeloosheid. Pas dan kan hij zijn volledige potentieel waarmaken op het hoogste niveau.

Kortom, Degreef is een speler die nog moet groeien in zijn agressiecontrole. Het talent zit in zijn voeten en hoofd, maar het hangt gedeeltelijk af van hoe snel hij leert doseren en zijn impulsen te kanaliseren. De potentie is er, maar de weg ernaartoe vraagt geduld.