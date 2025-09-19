Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."

Michiel Jonckheere was ei zo na coach van Club NXT: "Als ze mij drie dagen later belden..."
Foto: © photonews

Michiel Jonckheere maakte afgelopen donderdag zijn debuut als analist bij Pickx Sports. Komend weekend wacht er voor de coach van KV Kortrijk alweer een nieuwe opdracht in de Challenger Pro League met de komst van Club NXT.

Op donderdag was Michiel Jonckheere plots te zien in de studio van Pickx Sports. Hij was, samen met Denis Odoi en Tim Matthys één van de analisten voor de Champions League-avond die onder meer Club Brugge - AS Monaco en Manchester City - Napoli te bieden had.

Een leuk uitstapje voor de voormalige assistent van Nicky Hayen. Maar voor de rest blijft de focus uiteraard op zijn huidige club KV Kortrijk liggen. Daarmee kijkt hij komend weekend Club NXT in de ogen.

Bijna coach van Club NXT

En dat is een speciale wedstrijd voor Jonckheere. Normaal gezien had hij komend seizoen de coach geweest van de beloften van Club Brugge. "Als de mensen van Kortrijk mij drie dagen later hadden gebeld, was dat ook zo", aldus de coach van de leider in de Challenger Pro League tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de partij tegen Club NXT.

Wat hij van Club NXT moet verwachten, blijft voor Jonckheere wat gissen: “We kennen hun manier van spelen. Die wordt niet anders naargelang de spelers. Maar het hangt er ook van af wie in het weekend met het eerste team moet spelen. Ja, het is soms heel frustrerend: zo hebben wij tegen RSCA Futures op zijn sterkst moeten kampen terwijl Beerschot allemaal jonge jongens tegenover zich kreeg. Maar laat me duidelijk zijn: wij zijn alleen met onszelf bezig.”

Kortrijk won alle vijf wedstrijden die het al moest afwerken en wil daar graag een zesde aan toevoegen. Club NXT daarentegen, dat heel wat kwaliteit verloor de voorbije maanden, heeft amper één punt behaald in zijn eerste vier competitiewedstrijden en staat voorlaatste.

Volg KV Kortrijk - Club Brugge NXT live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (21/09).

KV Kortrijk
Club Brugge NXT
Michiel Jonckheere

