🎥 Jérémy Doku en Malick Fofana hebben nog altijd concurrenten: deze Rode Duivel flitst opnieuw en scoort punten bij Garcia

Jérémy Doku en Malick Fofana hebben nog geen gewonnen spel op de flanken bij de Rode Duivels. Ook Johan Bakayoko hoopt bondscoach Rudi Garcia nog te overtuigen.

Als we terugblikken op de laatste twee interlands, telkens winnend afgesloten door de Rode Duivels met zes doelpunten tegen nul, dan waren Malick Fofana en Jérémy Doku toch wel bij de uitblinkers. Fofana was met zijn vinnige acties één van de smaakmakers uit bij Liechtenstein. Het was meer dan verdiend dat hij in het slot zijn goaltje meepikte.

Enkele dagen later was het dan weer de Jérémy Doku-show tegen Kazachstan. De speler van Manchester City deed iedereen met een gerust hart de rust ingaan door vlak voor het einde van de eerste helft de score verdubbelen. Doku vond op het uur nogmaals de weg naar doel. Ook de makelij van zijn doelpunten mocht er zeker zijn.

Statistieken Doku gaan de goede kant op

Recent lijkt Doku er ook steeds beter in te slagen om rendement te koppelen aan zijn acties, wat tot nu toe altijd zijn pijnpunt was. Doku gaf de assist voor de kopbalgoal van Foden in de derby tegen United en was zelf trefzeker in de Champions League-wedstrijd tegen het Napoli van Kevin De Bruyne. Het lijkt dus steeds beter te draaien.

Met dit in het achterhoofd lijken Fofana en Doku twee stevige kandidaten voor de plaatsen op de flank in het basiselftal van bondscoach Rudi Garcia. Johan Bakayoko solliciteert bij RB Leipzig echter ook nog naar een basisplaats bij de Duivels. Vorige week zagen we al een flitsende Bakayoko in de Bundesliga: hij maakte de enige treffer in Mainz.

Bakayoko met knap voorbereidend werk

Vandaag stond het thuis tegen Köln 1-1 met de rust in zicht. Bakayoko begon dan weer aan één van zijn flitsen. Hij drong de zestien meter binnen, hield twee man aan de praat, ging buitenom en zette voor over de grond. Er volgde een knap hakje: Bakayoko kreeg zo bijna een assist achter zijn naam. Uiteindelijk was het Romelu Cardoso die scoorde. Leipzig won nog met 3-1.

