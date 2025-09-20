Voormalige sterkhouder Club Brugge prijst de visie van Bart Verhaeghe: "Hij heeft Club naar een ander niveau getild"

Bart Verhaeghe speelt na al die jaren aan het roer bij Club Brugge nog altijd kort op de bal. Dat hebben we onlangs nog gezien. Hij krijgt veel lof van ... Robert Spehar.

De voorzitter van Club Brugge maakte een week geleden nog heel duidelijk wat hij vond van de prestatie van zijn team tegen La Louvière. Club ging bij de promovendus met 1-0 onderuit. Verhaeghe is in elk geval een voorzitter die zich laat gelden. Niemand kan hem een gebrek aan betrokkenheid verwijten. Over de manier waarop hij die betrokkenheid toont, kan misschien wel gediscussieerd worden.

In elk geval is het wel aan hem te danken dat Club Brugge nu al verschillende seizoenen tot de top van het Belgische voetbal behoort. Dat is in elk geval de mening van Robert Spehar, de Kroaat die als aanvaller het mooie weer maakte in het Jan Breydelstadion van 1995 tot 1997. In die tijd vormde hij een sterk duo met Mario Stanic.



Lees ook... Afwezigheid Mignolet zwaarste aderlating, maar ook eerdere matchwinnaar is er niet bij voor Club Brugge dit weekend

Spehar nog positief over Club Brugge

Spehar is ook een ex-speler van Monaco. Bij La Dernière Heure vonden ze hem dus de ideale persoon om hem eerder deze week te spreken over dat duel in de Champions League. Spehar zal misschien niet gedacht hebben dat Club Brugge zo zwaar ging uithalen, maar had wel in het algemeen positieve zaken te vertellen over blauw-zwart.

Hij had vooral lof voor Bart Verhaeghe. "Hij heeft Club naar een ander niveau getild. Het oefencomplex in Knokke is magnifiek. Hij heeft mij en enkele andere anciens eens een uur rondgeleid. Bart Verhaeghe heeft echt een visie", heeft de ondertussen 55-jarige man uit de Balkan alleen maar lof voor de voorzitter van Club Brugge.

Schitterend model met dank aan Verhaeghe

"Verhaeghe heeft de nadruk gelegd op de jeugdopleiding en het transferbeleid is uitstekend. Club Brugge koopt geen grote sterren, maar spelers met progressiemarge die in het systeem geïntegreerd kunnen worden. Als er spelers verkocht worden, investeert het bestuur ook opnieuw. Dat is een schitterend model. Club Brugge heeft een enorm grote voorsprong op Anderlecht en andere concurrenten."