🎥 Marc Coucke als spion van Anderlecht naast oefenvelden Club Brugge? "Dit moet ik doorbellen"
We weten dat Marc Coucke verre van al zijn eieren in dezelfde mand legt. De zakenman investeert ook in padel en heeft al diverse veldjes aangelegd. Binnenkort komt er een nieuwe club ... en daarbij is de link met Anderlecht nu ook gemaakt.

Marc Coucke heeft er al een drukke zomer opzitten. Naast de nieuwe structuur die hij in de komende weken bij Anderlecht wil implementeren, is de eigenaar van de club ook klaar voor een padelproject.

Op 3 oktober zal er een gloednieuwe club zijn deuren openen in de buurt van Knokke. Het project wordt geleid door Padelworld, ook bekend als Arenal, de grootste padeloperator in België. Naast Coucke zijn ook de Brugse zakenman Mattias Van Holm en de voormalige Anderlecht-speler Tom De Sutter (een padelfanaat sinds jaren) nauw betrokken.

Buurman van 'de vijand'

Het complex zal zich meer bepaald vestigen in Westkapelle. Voor de Club Brugge supporters is die naam niet onbekend. Het is namelijk de plek waar het trainingscentrum van blauw-zwart gevestigd is.

Coucke heeft daar meteen op ingespeeld: hij is de directe buur van het belangrijkste trainingsveld van Club Brugge. In een introductievideo stelde hij zichzelf zelfs voor als spion om waardevolle informatie door te spelen aan Besnik Hasi.

De video is uiteraard humoristisch, maar wie weet of Nicky Hayen niet stiekem plezier zal beleven aan het laten trainen van Hugo Siquet als centrumspits om de zaken te compliceren? Marc Coucke heeft in ieder geval nog tijd om een klein schuilplaatsje te creëren vlakbij het veld: de volgende topper tussen beide ploegen zal begin november plaatsvinden.

Anderlecht
Club Brugge

