Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

Juventus heeft op zaterdag niet kunnen winnen van Hellas Verona. Francisco Conceição bracht het team van Lois Openda nochtans op voorsprong, maar Gift Orban wist zijn team langszij te brengen.

Juventus was met negen op negen uitstekend begonnen aan de Serie A. Tegen Hellas Verona zocht het een vierde opeenvolgende zege. Dat deed het met Rode Duivel Lois Openda als bankzitter.

Op aangeven van de Franse middenvelder Khéphren Thuram, maakte Francisco Conceição, zoon van, het openingsdoelpunt voor de Bianconeri in de 19e minuut. Een uitstekende start voor Juve, maar dat bleef niet duren.

Gift Orban met de gelijkmaker

Net voor de rust floot de scheidsrechter een strafschop. Gift Orban, de voormalige aanvaller van KAA Gent, bleef kalm en stuurde de bal naar de rechterbovenhoek. Hellas Verona trok gelijk, 1-1. Alles te herdoen voor Juventus.

Na de gelijkmaker verloor de wedstrijd wat van zijn tempo. Juventus probeerde aan te vallen maar slaagde er niet in de defensie van Verona open te breken. En zo bleef het steken op een gelijkspel, het eerste puntenverlies van het seizoen.

Openda kwam in de 57e minuut in actie. In het half uur dat hij mocht meevoetballen kon hij niet bepaald overtuigen. De Rode Duivel moet nog minstens tot de volgende partij wachten om zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse recordkampioen te scoren.