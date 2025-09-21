Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

Ex-Buffalo houdt Openda en co op een gelijkspel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Juventus heeft op zaterdag niet kunnen winnen van Hellas Verona. Francisco Conceição bracht het team van Lois Openda nochtans op voorsprong, maar Gift Orban wist zijn team langszij te brengen.

Juventus was met negen op negen uitstekend begonnen aan de Serie A. Tegen Hellas Verona zocht het een vierde opeenvolgende zege. Dat deed het met Rode Duivel Lois Openda als bankzitter.

Op aangeven van de Franse middenvelder Khéphren Thuram, maakte Francisco Conceição, zoon van, het openingsdoelpunt voor de Bianconeri in de 19e minuut. Een uitstekende start voor Juve, maar dat bleef niet duren.

Gift Orban met de gelijkmaker

Net voor de rust floot de scheidsrechter een strafschop. Gift Orban, de voormalige aanvaller van KAA Gent, bleef kalm en stuurde de bal naar de rechterbovenhoek. Hellas Verona trok gelijk, 1-1. Alles te herdoen voor Juventus.

Na de gelijkmaker verloor de wedstrijd wat van zijn tempo. Juventus probeerde aan te vallen maar slaagde er niet in de defensie van Verona open te breken. En zo bleef het steken op een gelijkspel, het eerste puntenverlies van het seizoen.

Openda kwam in de 57e minuut in actie. In het half uur dat hij mocht meevoetballen kon hij niet bepaald overtuigen. De Rode Duivel moet nog minstens tot de volgende partij wachten om zijn eerste doelpunt voor de Italiaanse recordkampioen te scoren.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Juventus
Gift Emmanuel Orban
Lois Openda

Meer nieuws

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

Marc Degryse waarschuwt de rest van de Belgische topclubs: "Waar stopt dit?"

14:00
Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer"

13:30
1
LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk Live

LIVE: Kinderlijk eenvoudig! Union al meteen op voorsprong bij RC Genk

13:05
Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

Antwerp heeft toch wel bizar probleem met één van zijn spelers: Stef Wils heeft geen verklaring

13:00
STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

STVV zoekt uitweg voor dure vogel: "Bekijken alle opties"

12:20
Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft" Reactie

Iedereen dacht dat hij weg moest bij Anderlecht, maar hij speelt alles: "De coach weet wat hij aan me heeft"

11:15
Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit"

12:00
2
LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

LIVE: Trekt Union Europese topvorm door bij het geplaagde Racing Genk?

11:00
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'

10:45
Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

Hij kan het nog! Christian Benteke treft raak tegen het Inter Miami van Lionel Messi

11:30
Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

Verliezen de Rode Duivels opnieuw een talentvolle speler met een dubbele nationaliteit?

10:30
LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

LIVE: Kan Club Brugge eindelijk de Europese lijn doortrekken in de competitie?

10:05
Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in"

10:00
6
José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

José Mourinho dankt oude JPL-bekende voor perfecte eerste avond bij Benfica

09:30
Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg"

09:00
3
"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

"Anderlecht wordt een andere match, elke training nodig": KAA Gent kijkt omhoog

06:00
Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen"

08:20
17
🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

🎥 Lucas Stassin andermaal aan het kanon: Landgenoot trekt aan het langste eind in 'Belgisch' onderonsje

08:40
Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil Analyse

Dender zoals Beerschot vorig jaar nu al een vogel voor de kat? Er is één groot verschil

08:00
Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed Analyse

Anderlecht heeft wel degelijk een Vazquez-probleem: waar het telt, is hij niet goed

07:30
Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

Keeperskwestie speelt nu enkel nog bij Antwerp: dit is de huidige stand van zaken, met woorden van betrokkene

07:00
3
Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen" Reactie

Siebe Schrijvers reageert op kopzorgen bij OH Leuven en legt vinger op de wonde: "Stomste wat we kunnen doen"

23:30
6
Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp Reactie

Marco Kana heeft een verklaring voor slaapverwekkende vertoning in Anderlecht-Antwerp

23:27
4
Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten

Rode Duivel toont emotie en laat zien dat hij klaar is om hele moeilijke periode achter zich te laten

06:30
Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

Anderlecht-Antwerp eindigde op 0-0, maar kon nooit bekoren: veel goeie wil, maar geen kwaliteit

22:36
Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

Antwerp-trainer Stef Wils komt nog eens terug op uiterst opmerkelijke persconferentie en de kritiek die volgde

22:30
🎥 Jérémy Doku en Malick Fofana hebben nog altijd concurrenten: deze Rode Duivel flitst opnieuw en scoort punten bij Garcia

🎥 Jérémy Doku en Malick Fofana hebben nog altijd concurrenten: deze Rode Duivel flitst opnieuw en scoort punten bij Garcia

23:00
🎥 Belangrijke scheidsrechterlijke beslissing van Michiel Allaerts geeft Charleroi - Essevee andere wending: geef uw oordeel

🎥 Belangrijke scheidsrechterlijke beslissing van Michiel Allaerts geeft Charleroi - Essevee andere wending: geef uw oordeel

21:22
1
CPL: Beerschot maakt toekomstige investeerders blij en nadert met uithaal op leiders, RSCA Futures grijpt naast 2e zege

CPL: Beerschot maakt toekomstige investeerders blij en nadert met uithaal op leiders, RSCA Futures grijpt naast 2e zege

22:00
2
Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

Stevige domper voor Anderlecht: Thorgan Hazard moet plots verstek geven voor de clash tegen Antwerp

21:00
1
De reden is wel bedenkelijk: Senne Lammens moet weer van op bank toekijken en ziet hoe Thibaut Courtois opvolger krijgt

De reden is wel bedenkelijk: Senne Lammens moet weer van op bank toekijken en ziet hoe Thibaut Courtois opvolger krijgt

21:40
Jelle Vossen haalt zijn gram en bezorgt Zulte Waregem met mannetje meer belangrijke driepunter in Charleroi

Jelle Vossen haalt zijn gram en bezorgt Zulte Waregem met mannetje meer belangrijke driepunter in Charleroi

20:16
Voormalige sterkhouder Club Brugge prijst de visie van Bart Verhaeghe: "Hij heeft Club naar een ander niveau getild"

Voormalige sterkhouder Club Brugge prijst de visie van Bart Verhaeghe: "Hij heeft Club naar een ander niveau getild"

20:30
Benito Raman krijgt 'speciale dingen te horen' van KV Mechelen-supporters: coach Vanderbiest reageert met kwinkslag

Benito Raman krijgt 'speciale dingen te horen' van KV Mechelen-supporters: coach Vanderbiest reageert met kwinkslag

20:00
Afwezigheid Mignolet zwaarste aderlating, maar ook eerdere matchwinnaar is er niet bij voor Club Brugge dit weekend

Afwezigheid Mignolet zwaarste aderlating, maar ook eerdere matchwinnaar is er niet bij voor Club Brugge dit weekend

19:30
1
Ook al is het buitenshuis tegen Anderlecht: deze Antwerp-speler verzekert dat zijn ploeg ander gelaat zal laten zien

Ook al is het buitenshuis tegen Anderlecht: deze Antwerp-speler verzekert dat zijn ploeg ander gelaat zal laten zien

19:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
KAA Gent KAA Gent 3-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
OH Leuven OH Leuven 1-2 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-1 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 16:00 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 18:30 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Ook Rik De Mil niet blij met arbitrage: "Ik heb een gesprek gehad met de scheidsrechter in zijn kleedkamer" SmurF SmurF over KRC Genk - Union SG: 0-1 Andreas2962 Andreas2962 over Mehdi Bayat messcherp voor arbitrage na nederlaag Charleroi: "Dit moet stoppen" LordJozef LordJozef over Maxim De Cuyper is nog niet helemaal ingeburgerd bij Brighton: "Het ziet er echt niet uit" De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over 🎥 José Mourinho zoals alleen hij het kan: "Fenerbahçe was mijn niveau niet, nu keer ik terug" Impala Impala over Vincent Janssen tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht, maar: "Die kans moet er in" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stef Wils ziet probleem in Antwerp-defensie: "Het blijft zoeken naar een speld in een hooiberg" Boktor Boktor over "Hij mag hoger mikken": Besnik Hasi hoopt plooien glad te strijken met Anderlecht-middenvelder Andreas2962 Andreas2962 over Extra kopzorgen voor Besnik Hasi: Anderlecht-trainer geeft update over Hazard en twee andere gevallen Boktor Boktor over Besnik Hasi kritisch voor twee van zijn spelers: "Ze moeten meer doen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved