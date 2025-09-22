Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De internationale voetbalprijzen voor het afgelopen jaar zijn alweer uitgedeeld. Het werd een show met heel wat grote sterren en heel wat mooie winnaars. Helemaal aan de top was het natuurlijk bijzonder spannend.

De Ballon d'Or ging bij de vrouwen voor de derde keer op rij naar Aitana Bonmati. Bij de mannen was het Ousmane Dembélé die Lamine Yamal wist voor te blijven.

Lamine Yamal won (voor de tweede keer op rij) wel de prijs voor beste talent, de Kopa Trophy. Bij de vrouwen ging die prijs naar Vicky Lopez. 

Lees ook... Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

De Johan Cruyff-award voor de beste coaches werden ook uitgereikt op het gala van de Ballon d'Or. Bij de mannen ging die prijs naar Luis Enrique, die de Champions League won met PSG.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Sarina Wiegman, die met de Engelse Three Lionesses opnieuw heel wat successen boekte op het EK in Zwitserland.

Geen Belgische successen

Arsenal werd bij de vrouwen de ploeg van het jaar, Hannah Hampton van de Engelse nationale ploeg werd doelvrouw van het jaar. Gianluigi Donnarumma won die prijs bij de mannen, voor de tweede keer al na 2021. 

Ewa Pajor en Viktor Gyökeres werden de winnaars van de trofee-Gerd Muller voor beste aanvallers en mochten zo ook een prijsje in ontvangst nemen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Marseille
PSG
Lamine Yamal
Ousmane Dembele

Meer nieuws

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

Een topfavoriet of een outsider? Wie wint de Ballon D'Or?

08:40
8
Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

Vanhaezebrouck zegt waar het op staat bij Genk: "Ze missen hém, dit zijn cijfers van een degradant"

22:30
Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

Jérémy Doku heeft een nieuw contract ondertekend, maar niet met Manchester City

22:00
Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

Ivan Leko toont ambities met KAA Gent voor wedstrijd tegen RSC Anderlecht

21:40
Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

Na de rode kaart en de uithaal van Bayat: Bondsparket komt met opmerkelijk voorstel tot minnelijke schikking

21:20
Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht

21:00
5
Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

Club Brugge, Union SG, KAA Gent en verrassende ploeg als grootste indrukmakers dit weekend

20:40
André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

André Pinto (STVV) blikt terug op transfermercato én laat zich uit over woelwater dat nog op Stayen rondloopt

20:20
Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen"

20:00
4
Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

Silvio Proto heeft iets te zeggen over kritiek dat Anderlecht jeugd geen kansen meer geeft

19:40
Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht Analyse

Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht

19:20
3
Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa Opinie

Enige verlies kwam er na veruit beste prestatie: onze verklaring voor het ronduit vreemde seizoen van Malinwa

18:50
Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

Nieuwe stap voor broodnodig nieuw stadion in Brussel

19:00
2
Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

Het geluk van Anderlecht is... de zwakte van zijn concurrenten

18:40
Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern"

18:20
13
🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

🎥 Contrast kon moeilijk groter zijn: Pocognoli gaat op zijn gezicht, Fink moest oppeppen

18:00
Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk"

17:40
10
Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

Bij Cercle Brugge zit momenteel een wel héél ongelukkige speler

17:20
1
DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

DONE DEAL: Club Brugge is geïnteresseerde clubs te snel af en legt goudhaantje langer vast

17:00
7
Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

Trainer van Jong Genk kan lachen met eigen gele kaart in derbyzege tegen Lommel

16:45
Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

Qatar voert druk op: Israëlische clubs dreigen uit UEFA-competities te vallen

16:30
5
Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

Club NXT-coach Tim Wolf zegt wat hem zo blij maakt na punt tegen KV Kortrijk

16:15
Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

Mag hij vertrekken of niet? Anderlecht neemt pas woensdag beslissing

16:00
2
Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

Kasper Dolberg vertelt wat hem bij Anderlecht had kunnen doen blijven

15:30
"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

"Enige positieve": Klare taal na nieuwe nederlaag van Sporting Lokeren

15:15
3
Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

Mokerslag bij PSV: sterspeler is de rest van het seizoen buiten strijd

15:13
Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda

14:30
5
Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

Zwart weekend voor imago Belgisch voetbal: ook in CPL zware rellen, 4 agenten gewond

13:30
1
Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

Hayen sluit 'incidentje' met man in bloedvorm definitief af: "Hij stond al mee te zingen"

14:00
Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

Messoudi krijgt bevestiging bij Beerschot: "De huidige aanpak is de beste"

13:15
Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

Hoe Yari Verschaeren helemaal uit beeld verdween bij Anderlecht: keuze draait verkeerd uit

13:00
8
Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

Thorsten Fink moet zich zorgen beginnen maken over positie bij Genk: cruciale week

12:40
6
Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

Adnane Abid voor het eerst op het scorebord bij Standard: "Dit doet deugd"

12:20
Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

Philippe Albert duidt zwakke plek van Anderlecht aan: "In de Belgische competitie wordt dat afgestraft"

12:00
Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

Zelfs in de Ligue 2 zal Lucas Stassin uiteindelijk Rode Duivel worden

11:40
Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

Belangrijk blessurenieuws voor Charleroi: Dit is wanneer talisman Guiagon opnieuw fit zal zijn

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 5
Lyon Lyon 1-0 Angers Angers
Nantes Nantes 2-2 Rennes Rennes
Stade Brestois Stade Brestois 4-1 Nice Nice
RC Lens RC Lens 3-0 Lille OSC Lille OSC
Paris FC Paris FC 2-3 Strasbourg Strasbourg
Le Havre Le Havre 1-1 Lorient Lorient
Monaco Monaco 5-2 Metz Metz
Auxerre Auxerre 1-0 Toulouse Toulouse
Marseille Marseille 1-0 PSG PSG

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Cercle-supporters laten zich van minst fraaie kant zien: "Ze spuwden naar ouders met kinderen" Venom#13 Venom#13 over Newcastle United waarschuwt eigen fans voor Anderlecht: "Mijd het gebied zoveel mogelijk" Pieterman Pieterman over Krediet nu al op? David Hubert krijgt dezelfde kritiek bij Leuven als bij Anderlecht -URKO -URKO over Genk in grote crisis? "Dat moet Fink dringend doen" Don Doumbia Don Doumbia over Beerschot staat helemaal op de rails: "Nul euro uitgegeven, maar wel duurste kern" Don Doumbia Don Doumbia over Problemen voor Rudi Garcia: Italiaanse pers wijst nu al met de vinger naar Loïs Openda Venom#13 Venom#13 over Alle Belgische topclubs (behalve Club Brugge) willen goudhaantje Genk, maar durven niet door vreemd gerucht Sv1978 Sv1978 over Volgend slachtoffer op komst bij Anderlecht? Volgens Marc Degryse moet er stilaan iemand vrezen voor zijn job Venom#13 Venom#13 over Napoli - Pisa: 3-2 Venom#13 Venom#13 over David Hubert nu reeds onder druk bij OH Leuven en hij begrijpt het niet: "Onbegrijpelijk!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved