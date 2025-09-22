Met verrassende hoofdprijs? Alle winnaars op de Ballon d'Or op een rijtje

De internationale voetbalprijzen voor het afgelopen jaar zijn alweer uitgedeeld. Het werd een show met heel wat grote sterren en heel wat mooie winnaars. Helemaal aan de top was het natuurlijk bijzonder spannend.

De Ballon d'Or ging bij de vrouwen voor de derde keer op rij naar Aitana Bonmati. Bij de mannen was het Ousmane Dembélé die Lamine Yamal wist voor te blijven.

Lamine Yamal won (voor de tweede keer op rij) wel de prijs voor beste talent, de Kopa Trophy. Bij de vrouwen ging die prijs naar Vicky Lopez.



De Johan Cruyff-award voor de beste coaches werden ook uitgereikt op het gala van de Ballon d'Or. Bij de mannen ging die prijs naar Luis Enrique, die de Champions League won met PSG.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Sarina Wiegman, die met de Engelse Three Lionesses opnieuw heel wat successen boekte op het EK in Zwitserland.

Arsenal werd bij de vrouwen de ploeg van het jaar, Hannah Hampton van de Engelse nationale ploeg werd doelvrouw van het jaar. Gianluigi Donnarumma won die prijs bij de mannen, voor de tweede keer al na 2021.

Ewa Pajor en Viktor Gyökeres werden de winnaars van de trofee-Gerd Muller voor beste aanvallers en mochten zo ook een prijsje in ontvangst nemen.