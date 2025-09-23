Belgische voetbalwereld in rouw: ex-coach Rik Pauwels overleden op 88-jarige leeftijd

Rik Pauwels op dinsdag overleden op 88-jarige leeftijd. Hij werd kampioen van België met Beveren en winnaar van de Beker met Waterschei SV Thor.

Triest nieuws in de wereld van het Belgische voetbal. Rik Pauwels, die een succesvolle coach in de jaren 1980 en 1990 was, is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde een woordvoerder namens zijn familie aan persbureau Belga.

Hij was eerst assistent bij Beveren onder leiding van Robert Goethals in 1978. Dat jaar behaalde hij de Belgische landstitel en zorgde de club voor sensatie door Inter Milan uit te schakelen in de kwartfinales van de Europacup II.

In 1981 nam Pauwels de leiding bij Waterschei SV Thor. Bij de Limburgse club won hij de Beker van België.

Vervolgens keerde hij terug naar Beveren, eerst als assistent en later als hoofdcoach. In 1986 trok hij naar Racing Mechelen, waar hij in 1988 mee naar Eerste Klasse promoveerde. Een jaar later keerde hij voor de laatste keer terug naar Beveren.

Zijn derde en laatste avontuur bij de club duurde slechts een half seizoen: Pauwels werd bedankt en vervangen door Johan Boskamp. Het jaar daarop nam hij de leiding over FC Boom.

Na deze ervaringen trok Pauwels zich langzaam terug uit het professionele voetbal, maar bleef hij zijn carrière als technisch tekenaar voortzetten bij General Motors. Uiteindelijk maakte hij nog een laatste verschijning op de bank in 1993-1994, toen hij één seizoen lang RC Mechelen coachte.